Мэр Парахин: в Орле 17 человек эвакуировали из домов у места падения дрона

В Орле после падения дрона эвакуировали жителей двух многоэтажек

В Орле после падения беспилотника на объект топливно-энергетического комплекса из двух соседних многоэтажек эвакуировали 17 человек, сообщил мэр города Юрий Парахин.

Люди находятся в пункте временного размещения, их осмотрели медики. «Возле МКД ведется дежурство в том числе сотрудников администрации из управления по безопасности на случай необходимости эвакуации еще кого-либо», — написал Парахин.

По предварительным данным, в результате падения дрона никто не пострадал, сообщил мэр. ЧП произошло в ночь на 12 марта, ТАСС и «РИА Новости» передавали, что загорелся резервуар нефтехранилища.

Как сообщило российское Минобороны, в течение ночи над российскими регионами уничтожили и перехватили 25 украинских беспилотников самолетного типа.

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