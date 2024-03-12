Бывший посол США в России перешел на работу в Mastercard

Хантсман возглавлял дипмиссию США в Китае и Сингапуре, а затем был послом в России при президенте Трампе в 2017-2019 годах. В Mastercard он займется налаживанием связей с государственными ведомствами

Джон Хантсман (Фото: Joe Raedle / Getty Images)

Бывший посол США в России Джон Хантсман станет вице-председателем и президентом по стратегическому росту Mastercard, возглавив расширение коммерческого партнерства с правительствами и госсектором. Об этом сообщила пресс-служба платежной системы.

Среди других его задач — стимулирование инклюзивного развития компании, благотворительности и повестка дня устойчивого развития. Как отметил гендиректор Mastercard Михаэль Мибах, Хантсман обладает уникальным опытом благодаря четырем десятилетиям работы в государственном и частном секторах.

Хантсман работал во всех президентских администрациях от Рональда Рейгана до Дональда Трампа. В 1992-1993 годах он был послом в Сингапуре, в 2001-2003 его назначили заместителем торгового представителя, а с 2005 по 2006 год Хантсман возглавлял штат Юта. Следующие два года он пробыл послом в Китае. В 2012 году Хантсман заявил о своих президентских амбициях, но заняв третье место на республиканских праймериз в Нью-Гемпшире снялся с гонки в пользу Митта Ромни.

В 2017 году его назначили послом в России. Хантсман ушел с этой должности в 2019 году, чтобы снова баллотироваться на пост губернатора Юты, но проиграл: за него проголосовали 34,6% против 36,4% у конкурента Спенсера Кокса.

Хантсман говорил, что проведенное в Пекине время помогло ему подготовиться к работе в Москве в связи с «ясными дипломатическими красными линиями» обеих государств, ограниченному доступу к правительству и схожести политической системы, передавал Foreigh Policy.

По его мнению, вместо того, чтобы искать пути для перезагрузки, «хитрость заключается в том, чтобы найти естественные возможности в этих циклах политики и активности, которые дают вам небольшую передышку для укрепления доверия и повышения уверенности выше нуля». Хантсман иронично замечал, что когда пытается говорить по-русски, то делает это с китайским акцентом.