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Военная операция на Украине ,  
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Росгвардия отчиталась о 30 погибших диверсантах в ходе атаки на границу

Росгвардия: 30 украинских диверсантов погибли при атаке на Белгородскую область
Сюжет
Военная операция на Украине
Росгвардия сообщила об артиллерийском обстреле диверсантов, пытавшихся накануне попасть в Белгородскую область. Минобороны сообщало о гибели 234 бойцов ДРГ и уничтожении семи танков
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В ночь на 12 марта более 300 украинских бойцов попытались прорвать госграницу и попасть в Белгородскую область, артиллерийские расчеты Росгвардии убили 30 из них и уничтожили два минометных расчета. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

О попытке диверсантов прорваться на территорию России сообщали накануне ФСБ и Минобороны. В Белгородской области диверсанты пытались прорваться на трех направлениях — в районах населенных пунктов Одноробовка, Нехотеевка и Сподарюшино. Они также намеревались проникнуть на территорию Курской области.

По данным Минобороны, украинские войска при попытках прорыва потеряли 234 человека убитыми. Уничтожены семь танков ВСУ, три БМП Bradley американского производства и два бронетранспортера.

Атака беспилотников и диверсантов на регионы России. Главное
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Здание администрации города Белгород

В Белгородской области погиб участник территориальной обороны — второй за два года. При попытке прорыва также пострадали десять мирных жителей, шестеро из них находятся в больницах, сообщал губернатор Вячеслав Гладков.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Росгвардия Украина диверсанты Белгородская область
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