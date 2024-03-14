В Молдавии сравнили расходы на оборону с бюджетом «Реал Мадрида»

Молдавия резко повысила оборонный бюджет, но это «немножко смешно», сказал глава МИДа Попшой, ведь некоторые футбольные клубы тратят на защиту больше. В правительстве причиной роста инвестиций называли «шок февраля»

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Оборонный бюджет Молдавии меньше бюджета некоторых футбольных клубов в Европе, заявил молдавский министр иностранных дел Михаил Попшой в интервью Алексею Венедиктову (признан иноагентом) на RTVI.

Журналист спросил о важности военных закупок для правительства и указал, что военный бюджет республики за год вырос на 68%. Министр назвал этот показатель «немножко смешным», поскольку в последние 30 лет на военные нужды направлялись мизерные суммы — 0,3% от ВВП, «их почти не было», и нынешнее повышение «от ничего». Молдавия запланировала в этом году направить на оборону 0,55% от ВВП, в среднесрочной перспективе правительство нацелено на 1%.

«Я иногда смотрю на бюджеты футбольных клубов Европы, тот же «Реал Мадрид» <...>, других больших футбольных клубов. У них линия обороны стоит дороже, чем наши инвестиции в национальную армию. Поэтому инвестировать еще есть куда», — рассказал Попшой.

Увеличивать оборонный бюджет необходимо в условиях новых вызовов, пояснил он. Среди них министр назвал полномасштабный конфликт России и Украины.

В 2023 году бюджет Минобороны Молдавии составил примерно 1,7 млрд леев — 0,55% от ВВП. Расходы на оборонный сектор выросли на 68,2% по сравнению с 2022 годом, достигнув 1,5 млрд леев. В 1990-х годах Молдавия направляла на военные расходы почти 1% от ВВП, но с 2009 года доля опустилась ниже 0,5%. По оценке ЦРУ, после нынешнего повышения оборонного бюджета Молдавия заняла 158 место из 166 в рейтинге трат государств мира на военные расходы.

«Отправной точкой для изменения общественного мнения о развитии оборонного сектора, естественно, стал шок февраля 2022 года. Период романтизма с мечтами о вечном мире закончился, и нужен другой подход», — указывал госсекретарь молдавского министерства обороны Валериу Мижа. Он оценил необходимые средства на модернизации армии в €250 млн.

Правительство Молдавии в начале марта одобрило выход страны из ДОВСЕ — Договора об обычных вооруженных силах в Европе. Оно вступит в силу через 150 дней после утверждения парламентом, президентом и уведомления других сторон соглашения.

Договор первоначально был подписан в 1990 году представителями стран НАТО и Организации Варшавского договора (ОВД). Документ устанавливал лимиты для стран-участниц на владение обычными вооружения и военной техники. В 1999 году было подписано соглашение об адаптации ДОВСЕ, которое установило ограничение для отдельных стран и территорий, а не блоков. Члены НАТО не ратифицировали его. После того как договориться об условиях ДОВСЕ не удалось, в 2007 году Россия приостановила в нем свое участие.

Россия денонсировала ДОВСЕ прошлой весной. Как аргументировал это решение президент Владимир Путин, положение документа «во многом устарели», само соглашение «утратило связь с действительностью», в том числе из-за расширения НАТО. В документе утверждалось, что США и их союзники проводят «линию на военную конфронтацию с Россией». МИД отмечал, что ДОВСЕ не отвечает интересам безопасности России.