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В МИДе объяснили отказ от ДОВСЕ «коренными изменениями» ситуации в Европе

Замглавы МИДа Рябков: отказ от ДОВСЕ обусловлен «коренными изменениями» ситуации в Европе
Сергей Рябков
Сергей Рябков (Фото: Павел Кашаев / Global Look Press)

Денонсация Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) назрела давно, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Его комментарии к внесению в Госдуму законопроекта о денонсации договора опубликованы на сайте МИДа.

По его словам, договор, вступивший в силу в 1992 году, «безнадежно устарел», поскольку члены НАТО «фактически обходили положения ДОВСЕ» в процессе расширения блока на восток. «Поэтому в 2007 году мы были вынуждены приостановить действие договора. При этом оставили дверь открытой, давая возможность странам Запада одуматься, проявить здравый смысл. Уже тогда он там был в остром дефиците, поэтому ситуация не выправилась», — пояснил Рябков.

Он напомнил, что в 2004 году в ходе ратификации Соглашения об адаптации ДОВСЕ Госдума приняла специальное заявление. Депутаты тогда решили, что «в случае наступления исключительных обстоятельств», затрагивающих безопасность России, Москва будет вправе принимать ответные меры, в том числе затрагивающие режим ДОВСЕ.

«К таким обстоятельствам, в частности, относится «коренное изменение военно-политической ситуации» по сравнению с ее состоянием на 2004 год», — отметил Рябков.

«Очевидно, время для принятия таких мер пришло», — говорится в комментарии.

10 мая президент Владимир Путин внес с нижнюю палату парламента законопроект о денонсации ДОВСЕ. «Денонсировать Договор об обычных вооруженных силах в Европе, подписанный в Париже 19 ноября 1990 года», — говорится в проекте закона. Ранее Путин назначил Рябкова официальным представителем президента при рассмотрении этого законопроекта в обеих палатах парламента.

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Договор об обычных вооруженных силах в Европе подписали в 1990 году в Париже представители 16 стран НАТО и шести стран Организации Варшавского договора (ОВД). Обеим группам государств-участников, согласно документу, разрешалось иметь равное количество обычных вооружений и боевой техники. Помимо этого, были установлены лимиты на наличие вооруженных сил в зоне действия договора.

После распада Советского Союза разрабатывался ряд дополнительных соглашений в развитие ДОВСЕ, в 1999 году было подписано Соглашение об адаптации договора, чтобы перейти от блоковых ограничений к национальным.

Члены НАТО не ратифицировали соглашение об адаптации. Реальная численность вооружений в странах альянса превышала обозначенные для них квоты. В июне 2007 года по требованию России в Вене состоялась чрезвычайная конференция государств — участников ДОВСЕ, на которой российская сторона призвала Латвию, Литву и Эстонию присоединиться к договору, а также понижению вооружений НАТО. Договориться не удалось, и Путин подписал указ «О приостановлении Российской Федерацией действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе и связанных с ним международных договоров».

Теги
ДОВСЕ Сергей Рябков МИД
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