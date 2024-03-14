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Политика ,  
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Власти Варшавы выделят около $30 млн на строительств бомбоубежищ

Власти Варшавы выделят $27 млн на строительств бомбоубежищ
Убежища в польской столице начнут строить в рамках стратегии, «которая позволит подготовиться к любым непредвиденным обстоятельствам», сообщил мэр Варшавы. В сентябре бомбоубежища в приграничных селах начала строить Румыния
Рафал Тшасковский
Рафал Тшасковский (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Мэр Варшавы Рафал Тшасковский объявил, что власти города в следующие три года выделят 117 млн злотых (около $27 млн) на строительство бомбоубежищ и другие меры безопасности, передает Politico.

По словам Тшасковского, это часть стратегии Варшавы на ближайшие годы; она подразумевает «наиболее значительные инвестиции, которые позволят подготовиться к любым непредвиденным обстоятельствам».

Недавняя проверка показала, что менее 4% населения Польши имеют доступ к укрытиям в случае возможной атаки. При этом там не тазового оборудования, они не соответствуют техническим характеристикам, пишет Politico.

В Варшаве в качестве бомбоубежищ предлагается использовать в том числе подземные парковки и станции метро. По словам мэра, в общей сложности 7 млн кв. м площади в городе могут быть переоборудованы под эти цели. Власти примут новую программу «Варшава защищает», в рамках которой убежища обеспечат водой и электричеством, а персоналу в больницах помогут подготовиться к опасным и чрезвычайным ситуациям.

Politico отмечает, что польские власти решили заняться бомбоубежищами после недавнего интервью президента России Владимира Путина телеведущему Дмитрию Киселеву, где он заявил, что страна «с военно-технической тоски зрения» готова к ядерной войне. На фоне продолжающихся военных действий на Украине граничащие с ней страны усилили меры безопасности, в частности, в Румынии начали строить бомбоубежища в приграничных селах. «Жители не чувствовали себя в безопасности, и мы попытались сделать для них хоть что-то», — говорил в сентябре 2023 года румынский премьер Марчел Чолаку.

В июне 2022 года Путин заявил, что Москва никому не угрожает ядерным оружием, но призвал не забывать о его наличии. В ходе послания Федеральному собранию в феврале президент вновь призвал западные страны к пониманию того, что у России есть ядерное оружие, которое способно «поражать цели на их территории». В Госдепартаменте США сочли подобную риторику угрозой. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков позднее заявил, что рассуждения на Западе о возможности ядерной войны безответственны, и указал, что все причины возможного использования ядерного оружия Россией прописаны в ядерной доктрине страны.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Варшава бомбоубежище Польша ядерное оружие
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