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Хачатурян уволил командующего армяно-российской группировкой войск

Хачатурян снял с должности командующего объединенной группировкой войск России и Армении
Парванян возглавлял армяно-российскую объединенную группировку войск с февраля 2018 года. В задачи группировки входит в том числе отражение агрессии против Армении и России. Командующего уволили по представлению Пашиняна
Тигран Парванян (слева) и вице-премьер Тигран Авинян
Тигран Парванян (слева) и вице-премьер Тигран Авинян (Фото: Арам Нерсесян / Sputnik / РИА Новости)

Командующий объединенной группировкой войск Армении и России генерал-майор Тигран Парванян отправлен в отставку. Соответствующий указ подписал президент Армении Ваагн Хачатурян.

«На основании представления премьер-министра [Никола Пашиняна] в соответствии со ст. 133, ч. 1 Конституции, а также ст. 40, ч. 1, п. 11 закона «О военной службе и статусе военнослужащих»: уволить Тиграна Парваняна с должности командующего объединенной группировкой войск (сил)», — говорится в указе.

В соответствии с российско-армянским соглашением, подписанным между странами в ноябре 2016 года, основными задачами объединенной группировки являются:

  • своевременное обнаружение непосредственной подготовки вооруженного нападения (агрессии) против Армении и России и его отражение;
  • прикрытие сухопутной части государственной границы обоих государств в установленных границах ответственности;
  • участие в защите государственной границы России и Армении в воздушно-космическом пространстве, а также участие в противовоздушной обороне войск и критически важных объектов обеих стран, расположенных в регионе.

Группировкой войск управляет объединенное командование. Решение о развертывании и применении объединенной группировки принимается совместно верховными главнокомандующими вооруженных сил России и Армении.

Тигран Парванян возглавил армяно-российскую объединенную группировку войск в феврале 2018 года указом третьего президента Армении Сержа Саргсяна. До назначения он занимал должность командующего первым армейским соединением.

После армяно-азербайджанского конфликта в 2020 году Баку, Ереван и Москва заключили соглашение, согласно которому в зону конфликта вошли российские миротворцы, которые в том числе обязались обеспечивать беспрепятственное перемещение людей и грузов по Лачинскому коридору — дороге, соединяющей Нагорный Карабах и Армению.

В декабре 2022 года, когда азербайджанская сторона заблокировала Лачинский коридор, Пашинян обвинил российских миротворцев в невыполнении своих обязательств. Кремль в ответ на это заявил, что миротворцы в Нагорном Карабахе делают все возможное для обеспечения порядка и спокойствия.

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Ранее 14 марта Пашинян также сообщил, что Армения не собирается выходить из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), однако опасается, что «ОДКБ выйдет из Армении». Также он прокомментировал отказ от предложенной Армении квоты на должность заместителя генсека ОДКБ. По его словам, Ереван согласится на эту квоту, если сочтет, что это будет фактором безопасности.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Никол Пашинян Армения группировка войск Россия увольнение
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