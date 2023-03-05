FT узнала о просьбе Британии к США «не ослаблять» «тихоокеанское НАТО»

Канберра и Лондон призывают Вашингтон ослабить экспортный контроль и поделиться военными технологиями в рамках альянса AUKUS, рассказали источники FT. По словам одного из них, США уже готовы передать технологию ядерных двигателей

Подводная лодка класса «Коллинз» ВМС Австралии (Фото: Reuters)

Австралия и Великобритания призывают администрацию президента США Джо Байдена ослабить ограничения на обмен военными технологиями и информацией между странами, чтобы «не подрывать» трехсторонний пакт о безопасности AUKUS, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По их словам, Канберра и Лондон настаивают, чтобы все страны AUKUS имели одинаковый доступ к новейшим военным разработкам, включая гиперзвуковые технологии. FT напоминает, что передача секретных технологий не гражданам США ограничена Правилами международной торговли оружием (ITAR) и Системой классификации секретной информации (NoForn).

«Великобритания и Австралия подталкивают США к тому, чтобы они сделали то, что необходимо для обеспечения успеха AUKUS и решения унаследованных проблем, в том числе в отношении экспортного контроля, передачи технологий и NoForn», — сообщил FT источник, знакомый с ходом переговоров. Он уточнил, что Вашингтон уже готов поделиться технологиями ядерных двигателей для подводных лодок.

О создании оборонного альянса AUKUS (Australia, United Kingdom, United States) США, Великобритания и Австралия договорились в сентябре прошлого года. Партнерство нацелено на деятельность в Индо-Тихоокеанском регионе. Страны договорились сотрудничать в сфере безопасности, в том числе в оборонном секторе.

Хотя в официальных документах блока не сказано о его направленности против Китая, Пекин критикует его создание. Главный дипломат КНР Ван И называл его «индо-тихоокеанским НАТО». Президент России Владимир Путин утверждал, что новый альянс подрывает региональную стабильность, поскольку «дружить против кого-то» — плохо.

В рамках нового альянса Австралия объявила о намерении построить атомный подводный флот совместно с США и Британией. Тогда же Канберра объявила о разрыве контракта с французской Naval Group, который был заключен в 2016 году и предусматривал строительство 12 обычных подлодок. Сумма контракта составляла $66 млрд, он был самым дорогим в истории ВМФ Австралии.