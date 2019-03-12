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Delta Air Lines $70 (+37,66%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
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Посол России в США назвал условие применения ядерного оружия Москвой

Посол России в США Анатолий Антонов, выступая на конференции в Фонде Карнеги в Вашингтоне, заявил, что Россия не будет использовать ядерное оружие, чтобы предотвратить региональные конфликты. Его применение возможно лишь в том случае, если есть угрозы существованию страны, отметил дипломат. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, на тему ядерного оружия существует слишком много сфабрикованных новостей. Антонов подчеркнул, что у Москвы нет никакой концепции нанесения ядерного удара первой.

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«В нашей военной доктрине четко сказано, когда и при каких обстоятельствах мы можем использовать ядерное оружие — если произведена атака против Российской Федерации, существует угроза существованию страны», — отметил посол.

При этом он добавил, что Соединенные Штаты не являются соперником России, и Москва рассматривает Вашингтон исключительно как партнера. «А уже вам решать, кем мы являемся для вас», — заключил Антонов.

В начале февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о росте риска применения ядерного оружия из-за действий США. Как отметил министр, речь идет о наступлении новой эпохи, когда США «взяли курс на слом всей системы контроля над вооружениями».

Теги: ядерное оружие, Анатолий Антонов
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