Посол России в США назвал условие применения ядерного оружия Москвой

Посол России в США Анатолий Антонов, выступая на конференции в Фонде Карнеги в Вашингтоне, заявил, что Россия не будет использовать ядерное оружие, чтобы предотвратить региональные конфликты. Его применение возможно лишь в том случае, если есть угрозы существованию страны, отметил дипломат. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, на тему ядерного оружия существует слишком много сфабрикованных новостей. Антонов подчеркнул, что у Москвы нет никакой концепции нанесения ядерного удара первой.

«В нашей военной доктрине четко сказано, когда и при каких обстоятельствах мы можем использовать ядерное оружие — если произведена атака против Российской Федерации, существует угроза существованию страны», — отметил посол.

При этом он добавил, что Соединенные Штаты не являются соперником России, и Москва рассматривает Вашингтон исключительно как партнера. «А уже вам решать, кем мы являемся для вас», — заключил Антонов.