Порошенко уволил главу Службы внешней разведки Украины

Президент подписал соответствующий указ 13 марта. Егор Божко занимал эту должность с сентября 2017 года, ранее он исполнял обязанности главы миссии Украины при НАТО, а также работал в одном из департаментов МИДа

Егор Божко (Фото: nato.mfa.gov.ua)

Президент Украины Петр Порошенко освободил от должности главу Службы внешней разведки Украины Егора Божко. Об этом сообщается на сайте президента.

Егор Божко был назначен на этот пост в сентябре 2017 года. До этого он занимал пост и.о. главы миссии Украины при НАТО, также он работал в департаменте контроля над вооружением и военно-технического сотрудничества центрального аппарата украинского МИДа.

В начале марта Порошенко уволил первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского. Также его сняли с должности председателя Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля.

Причиной увольнения стал коррупционный скандал, возникший после журналистского расследования о причастности Гладковского и его сына Игоря к финансовым схемам. По ним, как утверждают журналисты, оборонным предприятиям Украины контрабандно поставлялись российские детали или детали из украинских военных частей по ценам, завышенным в дваꟷчетыре раза.