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Политика ,  
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Порошенко уволил ставшего кандидатом в президенты советника

Президент Украины Петр Порошенко уволил своего внештатного советника и бывшего главу Службы безопасности Украины (СБУ) Игоря Смешко, который зарегистрирован кандидатом на выборы главы государства, пишут «Украинские новости» со ссылкой на указ Порошенко, предоставленный его администрацией.

«Освободить Смешко Игоря Петровича от исполнения обязанностей советника президента Украины», — говорится в документе.

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Смешко возглавлял СБУ с сентября 2003-го по февраль 2005-го, он был уволен в звании генерал-полковника и стал президентом Центра стратегических исследований и анализа. В 2009-м он стал председателем партии «Сила и честь». В апреле 2014 года Смешко получил должность советника президента, а в октябре того же года его назначили председателем комитета по вопросам разведки при главе государства.

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Во время майдана в 2013 году Смешко критиковал власти и спецподразделение «Беркут» за разгон протестующих. Он официально зарегистрирован кандидатом в президенты, выборы которого пройдут 31 марта.

Теги: Петр Порошенко, выборы
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