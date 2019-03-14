Бизнесмены сообщили о содержании закрытой встречи с Путиным

Президент поговорил с бизнесменами о вопросах экологии, а также проблемах судебной и правовой защиты бизнеса. Арест основателя Baring Vostok Майкла Калви не был отдельной темой обсуждения, говорят участники встречи

Фото: Михаил Климентьев / ТАСС

На закрытой встрече с президентом Владимиром Путиным на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, который проходит в Москве, затрагивались темы судебной и правовой защиты предпринимателей, вопросы экологии и последствий международной повестки, передает корреспондент РБК.

Глава ВТБ Андрей Костин рассказал, что Путин поднял тему защиты прав бизнеса, а также говорил о проблемах судебного преследования предпринимателей.

«Не называя конкретные случаи, но в целом разговор такой состоялся, и президент пообещал дополнительные шаги принять, чтобы те импульсы, которые он, в частности, в своем послании ежегодном делал, чтобы они транслировались по всей системе. <...> Конкретные какие-то случаи не упоминались, но мы все знаем, о чем идет речь», — отметил Костин, отвечая на вопросы об обсуждении дела Майкла Калви.

Глава совета директоров НЛМК Владимир Лисин, в свою очередь, сказал, что дело вокруг компании Baring Vostok «почти никто не упоминал». «Фактически не велась» и речь про санкции. «Говорилось, наверное, что будут усложняться взаимоотношения», — уточнил Лисин.