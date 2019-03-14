Бизнесмены сообщили о содержании закрытой встречи с Путиным

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Pink
...
USD Бирж. 65,47 0,07 EUR Бирж. 73,99 -0,12 Brent 67,63 0,52% USD Нал. 65,84 65,09 EUR Нал. 74,54 73,60 USD ЦБ 65,40 -0,19 EUR ЦБ 74,06 0,04 EUR/USD 1,1302 -0,0028 BTC/USD Бирж. 3 945,58 -3,62 IMOEX 2 458,71 -0,48% RTSI 1 183,09 -0,51% DJIA 25 655,01 -0,19% Nasdaq 7 635,80 -0,10%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Facebook $210 (+21,36%) прогноз Barclays Capital к 13.03.20 Купить
Micron $43 (+9,41%) прогноз БКС к 05.06.19 Купить
Delta Air Lines $70 (+37,66%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
Tesla $345 (+21,78%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
Facebook $210 (+21,36%) прогноз Barclays Capital к 13.03.20 Купить
Micron $43 (+9,41%) прогноз БКС к 05.06.19 Купить
Delta Air Lines $70 (+37,66%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
Tesla $345 (+21,78%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 15 марта
USD ЦБ: 65,4 (-0,19) Quote, 12:36
Курс евро на 15 марта
EUR ЦБ: 74,06 (+0,04) Quote, 12:36
«Роснефть» назвала «бабьими сплетнями» данные об инвестициях в Венесуэлу Бизнес, 17:37 Глава Липецка досрочно подал в отставку Общество, 17:14 Инвестиции к ВВП упали ниже уровня 2011 года Экономика, 17:09 Брилева исключили из общественного совета при Минобороны Общество, 17:05 Путин попросил Силуанова «не спешить» с экологическим налогом Экономика, 17:03 Бизнес на модном тренде: как адаптировать стратегию к переменам РБК и «Билайн» Бизнес, 17:02 «Зенит» проведет товарищеский матч с «Барселоной» Спорт, 16:52 Бизнесмены сообщили о содержании закрытой встречи с Путиным Политика, 16:52 Когда покупать XRP: цена токена снизилась Крипто, 16:50 Путин назвал бизнес непосредственным участником реализации нацпроектов Политика, 16:48 Как принять у застройщика квартиру в новом доме Недвижимость, 16:42 Представитель Началовой сообщила об улучшении состояния певицы Общество, 16:27 Суд отклонил иск к «ВКонтакте» о передаче личных данных в МВД Общество, 16:20 Доброжелательная среда и ипотека 8%: о чем говорили на съезде РСПП Бизнес, 16:10 
Политика ,  
0 
Бизнесмены сообщили о содержании закрытой встречи с Путиным
Президент поговорил с бизнесменами о вопросах экологии, а также проблемах судебной и правовой защиты бизнеса. Арест основателя Baring Vostok Майкла Калви не был отдельной темой обсуждения, говорят участники встречи
Фото: Михаил Климентьев / ТАСС

На закрытой встрече с президентом Владимиром Путиным на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, который проходит в Москве, затрагивались темы судебной и правовой защиты предпринимателей, вопросы экологии и последствий международной повестки, передает корреспондент РБК.

Глава ВТБ Андрей Костин рассказал, что Путин поднял тему защиты прав бизнеса, а также говорил о проблемах судебного преследования предпринимателей.

«Не называя конкретные случаи, но в целом разговор такой состоялся, и президент пообещал дополнительные шаги принять, чтобы те импульсы, которые он, в частности, в своем послании ежегодном делал, чтобы они транслировались по всей системе. <...> Конкретные какие-то случаи не упоминались, но мы все знаем, о чем идет речь», — отметил Костин, отвечая на вопросы об обсуждении дела Майкла Калви.

Глава совета директоров НЛМК Владимир Лисин, в свою очередь, сказал, что дело вокруг компании Baring Vostok «почти никто не упоминал». «Фактически не велась» и речь про санкции. «Говорилось, наверное, что будут усложняться взаимоотношения», — уточнил Лисин.

Фотогалерея 
Доброжелательная среда и ипотека 8%: о чем говорили на съезде РСПП

Один из основателей «Вимм-Билль-Данна» Давид Якобашвили отметил, что во время встречи Путин затронул вопросы экологии.

«Он глубоко в курсе тех проблем и вопросов, которые ставятся внутри бизнес-сообщества. Он видит поддержку бизнеса и капиталовложений как один из приоритетов — со всеми необходимыми поручениями правительству и готовностью детально вникать», — сказал совладелец «Новапорта», крупнейшего аэропортового холдинга в России, Роман Троценко.

Фотогалерея 
Как арестовывали фигурантов «дела Baring Vostok»

В середине февраля в Москве суд арестовал основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви и еще пятерых человек в рамках расследования дела о хищении. Следователи считают, что основатель фонда убедил акционеров банка «Восточный» принять у Первого коллекторского бюро акции компании International Financial Technology Group в счет долга на 2,5 млрд руб. Следствие полагает, что стоимость ценных бумаг была завышена с 600 тыс. до 3 млрд руб. и в конечном итоге сделка нанесла банку ущерб.

Мнение
Алексей Мельников Послание президенту: что дело Майкла Калви говорит о нашем правосудии

Арест основателя Baring Vostok вызвал дискуссию в высших политических кругах и среди бизнесменов. Свою поддержку Калви выразили глава Счетной палаты Алексей Кудрин, глава Сбербанка Герман Греф, глава Альфа-банка Петр Авен, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев и еще более 30 человек.

Авторы: Тимофей Дзядко, Антон Фейнберг, Анна Трунина
Теги: Андрей Костин, Владимир Лисин
Материалы по теме
Иванов выступил против идеи налога на экологический ущерб
Политика
Путин предложил дать СК право организовывать судебные экспертизы
Общество
Песков напомнил об отсутствии понятия кровной мести в правовом поле
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter