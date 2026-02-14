 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

FT рассказала о прохладном приеме речи Рубио в Европе

Попытки Рубио заверить партнеров в приверженности США трансатлантическому союзу встретили в Европе сдержанную реакцию у части слушателей. Некоторые дипломаты и эксперты увидели в его речи элемент внутренней MAGA-повестки
Марко Рубио
Марко Рубио (Фото: Liesa Johannssen / Reuters)

Некоторые представители стран Европы прохладно восприняли выступление госсекретаря Соединенных Штатов Марко Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности, пишет Financial Times (FT).

Госсекретарь попытался «успокоить европейцев», обеспокоенных тарифами американского президента Дональда Трампа и его угрозами НАТО, говорится в материале. В частности, Рубио неоднократно подчеркивал, что США и Европа — часть единой западной цивилизации, и говорил о важности американо-европейского альянса.

Председатель конференции Вольфганг Ишингер заявил, что примирительное послание Рубио вызвало «вздох облегчения в этом зале», однако FT также приводит также мнение политолога Пии Фурхоп из Немецкого института международных отношений и безопасности (SWP). Она заявила, что речь госсекретаря США выглядела очень вежливой снаружи, но при этом пыталась вовлечь Европу в ментальность MAGA (Make America Great Again — «Сделаем Америку снова великой»). «Это отравленный подарок», — сказала она о призыве Рубио к сотрудничеству.

«Это не тот ответ, который мы ждали», — оценил неназванный немецкий дипломат и заявил, что речь была больше ориентирована на внутреннюю аудиторию США, чем на Европу.

«Европа должна выжить». Что рассказал Рубио на конференции в Мюнхене
Политика
Марко Рубио

Ранее бывший постоянный представитель Соединенных Штатов при НАТО Иво Х. Даалдер (занимал этот пост с мая 2009 по июль 2013 года в администрации Барака Обамы) выразил мнение, что кризис вокруг Гренландии заставил Европу «смириться со своим горем» и осознать, что на США не стоит полностью полагаться в сфере безопасности.

Даалдер не исключил, что доверие к США утрачено навсегда, а характер отношений между США и Европой никогда не вернется к прежнему состоянию.

Ишингер, говоря об угрозах Трампа аннексировать Гренландию, отмечал, что «эта гренландская драма» привела к значительной потере доверия и для участников конференции по безопасности она создает двойную задачу по трансатлантическим отношениям.

В 2025 году на Мюнхенской конференции по безопасности выступал американский вице-президент Джей Ди Вэнс — именно его речь положила начало разрыву трансатлантических отношений после заявлений о том, что самая большая угроза для Европы исходит изнутри.

Канцлер Германии Фридрих Мерц, выступая на конференции в этом году, подчеркнул, что сегодня между Европой и Соединенными Штатами возникла пропасть, глубокий разрыв. Он связан, по мнению немецкого канцлера, с политикой великих держав. Мерц отметил, что США «подогревают» этот тренд.

