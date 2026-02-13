 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Возвращение Трампа в Белый дом⁠,
0

Бывший посол США увидел принятие Европой своего «горя» по безопасности

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Сюжет
Претензии США на Гренландию
Европейские страны больше никогда не будут доверять Вашингтону, а характер отношений между США и Европой никогда не вернется к прежнему состоянию, не исключил бывший постпред при НАТО Даалдер
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Кризис вокруг Гренландии заставил Европу «смириться со своим горем» и осознать, что от США не стоит полностью полагаться в сфере безопасности, заявил бывший постоянный представитель Соединенных Штатов при НАТО Иво Х. Даалдер (занимал этот пост с мая 2009 по июль 2013 года в администрации Барака Обамы), пишет The New York Times.

«Европа не может доверять Америке сегодня и не сможет доверять Америке завтра, пока США не предпримут действий, направленных на восстановление этого доверия», — сказал Даалдер.

Он не исключил, что доверие к США утрачено навсегда, а характер отношений между США и Европой никогда не вернется к прежнему состоянию.

В пятницу, 13 февраля, начинается Мюнхенская конференция по безопасности, где в прошлом году речь американского вице-президента Джей Ди Вэнса положила начало разрыву трансатлантических отношений. Вэнс подверг резкой критике Европу и заявил, что самая большая угроза для нее исходит изнутри.

Рубио приготовил для европейцев слова о гибели старого мира
Политика
Марко Рубио

Многих европейцев в преддверии нынешней конференции волнует вопрос, смогут ли они когда-нибудь снова по-настоящему доверять Соединенным Штатам и что им делать, если это будет невозможно, пишет NYT. Они больше не ожидают возвращения отношений с США к дотрамповскому состоянию, даже после ухода Дональда Трампа с поста президента, и активизировали усилия по снижению своей военной и экономической зависимости от Соединенных Штатов.

В январе Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что ему нравится Европа и США действительно хотят видеть в ней сильного союзника, но она, по его мнению, «идет в неправильном направлении». «Именно поэтому такие вопросы, как энергетика, торговля, иммиграция и экономический рост, должны быть в центре внимания каждого, кто хочет видеть сильный и единый Запад», — считает он.

«Конечно, доверие можно восстановить. Но мы все знаем, что потерять доверие легче, чем восстановить его», — заявил глава Мюнхенской конференции по безопасности (MSC) Вольфганг Ишингер.

Несколько европейских чиновников в частных разговорах сказали, что не ожидают неожиданного поворота событий от более сговорчивого госсекретаря и советника по национальной безопасности Марко Рубио, который возглавляет американскую делегацию в Мюнхене в этом году.

В интервью Die Welt Ишингер, говоря об угрозах Трампа аннексировать Гренландию, отметил, что «эта гренландская драма» привела к значительной потере доверия и для участников конференции по безопасности она создает двойную задачу по трансатлантическим отношениям. Он призвал Европу перейти от пустой риторики к решительным действиям и показать США, России и Китаю, что «она полна решимости не быть просто пунктом в меню, а иметь место за столом переговоров».

Трамп неоднократно заявлял, что ему «необходимо завладеть» Гренландией ради безопасности США и всего мира, и не исключал применения силы.

Как писал The Economist в январе, Европа прошла пять стадий принятия разрыва трансатлантический отношений с США, в том числе отрицание, гнев, торг, депрессию, после чего осознала, что «черта перейдена, пределы превышены».

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский опубликовал указ о гарантиях безопасности для Украины

Apple начала блокировать операции на аккаунтах россиян из-за санкций

В России вырос спрос на психологов для работы с военными и их семьями

Минздрав предложил установить требования к работе частных психологов

ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян

В Британии начнут вербовать в армию безработных
Авторы
Теги
Персоны
Елена Чернышова
Европа США доверие Мюнхенская конференция по безопасности
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Президент Литвы предложил Европе «не царапать» ворота Кремля
Политика
Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»
Бизнес
Фицо заявил о «стрессе» в Европе из-за снижения конкурентоспособности ЕС
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 февраля
EUR ЦБ: 91,71 (-0,76) Инвестиции, 12 фев, 17:13 Курс доллара на 13 февраля
USD ЦБ: 77,19 (-0,28) Инвестиции, 12 фев, 17:13
Выиграет ли россиянин медаль для Польши. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 11:13
Медальный зачет Олимпиады-2026 в Италии Спорт, 11:12
Аэропорты Москвы сообщили о штатной работе в условиях снегопада Общество, 11:04
Итоги книжного рынка — 2025: что издавали и что читали в России Life, 11:02
Работник не отвечает и не приходит: как на это реагировать работодателю Образование, 11:01
✍🏻 «Какой из вас спикер?» Тест для руководителей 11:00
Движение грузовиков через КПП Верхний Ларс на границе с Грузией закрыли Общество, 11:00
Читайте РБК без рекламных баннеров
только с Подпиской на РБК
Скрыть баннеры
В продаже появились дешевые иномарки из Европы. Вот в чем подвох Авто, 10:58
Politico узнало сроки проведения следующих переговоров по Украине Политика, 10:57
Глава Сердобска ушла в отставку после выдачи квартир приезжим Общество, 10:57
Эстония в два раза увеличит число артустановок Caesar в армии Политика, 10:52
Министерства поспорили из-за форматов помощи металлургам Бизнес, 10:52
Бывший посол США увидел принятие Европой своего «горя» по безопасности Политика, 10:51
Лукашенко лично прибыл в войска в рамках проверки боеготовности армии Политика, 10:46