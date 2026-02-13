Бывший посол США увидел принятие Европой своего «горя» по безопасности

Европейские страны больше никогда не будут доверять Вашингтону, а характер отношений между США и Европой никогда не вернется к прежнему состоянию, не исключил бывший постпред при НАТО Даалдер

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Кризис вокруг Гренландии заставил Европу «смириться со своим горем» и осознать, что от США не стоит полностью полагаться в сфере безопасности, заявил бывший постоянный представитель Соединенных Штатов при НАТО Иво Х. Даалдер (занимал этот пост с мая 2009 по июль 2013 года в администрации Барака Обамы), пишет The New York Times.

«Европа не может доверять Америке сегодня и не сможет доверять Америке завтра, пока США не предпримут действий, направленных на восстановление этого доверия», — сказал Даалдер.

Он не исключил, что доверие к США утрачено навсегда, а характер отношений между США и Европой никогда не вернется к прежнему состоянию.

В пятницу, 13 февраля, начинается Мюнхенская конференция по безопасности, где в прошлом году речь американского вице-президента Джей Ди Вэнса положила начало разрыву трансатлантических отношений. Вэнс подверг резкой критике Европу и заявил, что самая большая угроза для нее исходит изнутри.

Многих европейцев в преддверии нынешней конференции волнует вопрос, смогут ли они когда-нибудь снова по-настоящему доверять Соединенным Штатам и что им делать, если это будет невозможно, пишет NYT. Они больше не ожидают возвращения отношений с США к дотрамповскому состоянию, даже после ухода Дональда Трампа с поста президента, и активизировали усилия по снижению своей военной и экономической зависимости от Соединенных Штатов.

В январе Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что ему нравится Европа и США действительно хотят видеть в ней сильного союзника, но она, по его мнению, «идет в неправильном направлении». «Именно поэтому такие вопросы, как энергетика, торговля, иммиграция и экономический рост, должны быть в центре внимания каждого, кто хочет видеть сильный и единый Запад», — считает он.

«Конечно, доверие можно восстановить. Но мы все знаем, что потерять доверие легче, чем восстановить его», — заявил глава Мюнхенской конференции по безопасности (MSC) Вольфганг Ишингер.

Несколько европейских чиновников в частных разговорах сказали, что не ожидают неожиданного поворота событий от более сговорчивого госсекретаря и советника по национальной безопасности Марко Рубио, который возглавляет американскую делегацию в Мюнхене в этом году.

В интервью Die Welt Ишингер, говоря об угрозах Трампа аннексировать Гренландию, отметил, что «эта гренландская драма» привела к значительной потере доверия и для участников конференции по безопасности она создает двойную задачу по трансатлантическим отношениям. Он призвал Европу перейти от пустой риторики к решительным действиям и показать США, России и Китаю, что «она полна решимости не быть просто пунктом в меню, а иметь место за столом переговоров».

Трамп неоднократно заявлял, что ему «необходимо завладеть» Гренландией ради безопасности США и всего мира, и не исключал применения силы.

Как писал The Economist в январе, Европа прошла пять стадий принятия разрыва трансатлантический отношений с США, в том числе отрицание, гнев, торг, депрессию, после чего осознала, что «черта перейдена, пределы превышены».