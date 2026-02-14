 Перейти к основному контенту
«Европа должна выжить». Что рассказал Рубио на конференции в Мюнхене

Марко Рубио выступил на Мюнхенской конференции по безопасности
Спустя год на Мюнхенской конференции США представил Рубио. В отличие от Вэнса, госсекретарь говорил об общих ошибках Запада, а не только Европы, подчеркивая важность американо-европейского альянса. Главное — в материале РБК
Марко Рубио
Марко Рубио (Фото: Alex Brandon / Reuters)

О наследии Мюнхенской конференции и «опасном заблуждении»

Свое выступление госсекретарь США начал с тезиса о единстве американцев и европейцев, когда «воспоминания о Второй мировой войне еще были свежи»: «Мы оказались лицом к лицу с угрозой новой глобальной катастрофы — такой, которая несла с собой разрушения более апокалиптические, чем все, что человечество знало прежде. Во времена той первой встречи советский коммунизм наступал. Тысячелетняя западная цивилизация висела на волоске».

По словам Рубио, именно сплоченность США и Европы позволила одержать победу и восстановить континент. Однако, продолжил госсекретарь, победная эйфория привела к опасному заблуждению — «к мысли, что мы вступили в конец истории».

«К мысли, что каждая страна теперь станет либеральной демократией, что связи, создаваемые торговлей и коммерцией, заменят национальную идентичность, что основанный на правилах глобальный порядок — избитый термин — вытеснит национальные интересы, и что мы будем жить в мире без границ, где каждый станет гражданином мира».

Марко Рубио
Марко Рубио
(Фото: Alex Brandon / Reuters)

Рубио назвал такую идею глупой. По его словам, в этом заблуждении США и Европа совершили серьезную ошибку, допустив свободную и ничем не ограниченную торговлю, «когда другие страны защищали свои экономики». «В стремлении к миру без границ мы открыли двери беспрецедентной волне массовой миграции, которая угрожает сплоченности наших обществ, преемственности нашей культуры и будущему наших народов», — указал он.

«Мы совершили эти ошибки вместе. И теперь вместе мы обязаны перед нашими людьми признать эти факты и двигаться вперед — к восстановлению», — подчеркнул Рубио.

«Европа должна выжить». Что рассказал Рубио на конференции в Мюнхене
Video

«Прямолинейность» американцев, сильная Европа, The Beatles и Rolling Stones

В своей речи Рубио неоднократно подчеркивал, что США и Европа — часть одной западной цивилизации: «Нас связывают самые глубокие узы, какие только могут связывать нации». При этом он признал, что американцы иногда кажутся «немного прямолинейными и настойчивыми».

«Причина, друзья мои, проста: нам не все равно. Нам глубоко небезразлично ваше будущее и наше собственное. И если порой мы расходимся во мнениях, то эти разногласия проистекают из нашего искреннего беспокойства о Европе <…> Мы хотим, чтобы Европа была сильной. Мы верим, что Европа должна выжить», — объяснил он.

Отдельно Рубио перечислил заслуги Европы — «идеи, посеявшие семена свободы, изменившие мир». К ним он отнес верховенство закона, университеты и научную революцию. «Именно этот континент породил гений Моцарта и Бетховена, Данте и Шекспира, Микеланджело и да Винчи, Beatles и Rolling Stones», — добавил он.

«Европа должна выжить». Что рассказал Рубио на конференции в Мюнхене

«Мы навсегда останемся детьми Европы»

Оценив историческую важность американо-европейского альянса, Рубио заключил: в основе всего лежит глубокая трансатлантическая связь. Если стороны осознают силу своего единства, им удастся «вернуть свое место в мире» и тем самым «дать отпор силам цивилизационного стирания, которые сегодня угрожают и Америке, и Европе».

«В эпоху заголовков, возвещающих конец трансатлантической эры, пусть всем будет ясно: это не наша цель и не наше желание. Потому что для нас, американцев, дом может находиться в Западном полушарии, но мы навсегда останемся детьми Европы», — резюмировал госсекретарь.

Марко Рубио
Марко Рубио
(Фото: Liesa Johannssen / Reuters)

CNN отмечает, что выступление Рубио резко контрастирует с речью вице-президента США Джей Ди Вэнса, произнесенной в прошлом году на этой же конференции. Основной тезис выступления Вэнса заключался в том, что угрозы европейской демократии исходят не от внешних государств, таких как Россия или Китай, а изнутри. Тогда большинство участников конференции «сидели с каменными лицами», а аплодисменты были редкими и сдержанными, писал CNN. Выступление Рубио, напротив, завершилось овациями — аудитория аплодировала стоя.

Марко Рубио
Марко Рубио
политик, госсекретарь США, советник президента США по нацбезопасности
28 мая 1971 года
