 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Мерц заявил об отказе Германии навсегда от роли гегемона в Европе

Мерц заявил на Мюнхенской конференции, что Германия навсегда отказалась от роли гегемона в Европе и выбирает лишь «партнерское лидерство». Он связал это с новым этапом соперничества великих держав
Фридрих Мерц
Фридрих Мерц (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Германия усвоила исторический урок и навсегда отказалась от роли гегемона в Европе, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, выступая на 62-й Мюнхенской конференции по безопасности.

Сегодня страны «переступили порог в эпоху, которая вновь открыто характеризуется властью и, прежде всего, политикой великих держав», считает Мерц.

«Политика великих держав в Европе не является вариантом для Германии. Партнерское лидерство — да. Гегемонические фантазии — нет. Никогда больше мы, немцы, не будем ходить в одиночку. Это неизгладимый урок в нашей истории. Мы утверждаем свою свободу перед соседями, только с нашими соседями, союзниками и партнерами», — сказал немецкий канцлер (цитата по Handelsblatt).

По его словам, политика великих держав — это «опасная игра», Сначала для маленьких государств, а позже, вероятно, и для больших.

Также в своей речи Мерц напомнил о роли Мюнхенской конференции как сейсмографа политической ситуации, в том числе отношений между Европой и США, которые не замедляют тренд на политику великих держав, а скорее ускоряют его. Сегодня между Европой и Соединенными Штатами возникла пропасть, глубокий разрыв. Однако в эпоху соперничества великих держав даже США не будут достаточно сильны, чтобы сделать все самостоятельно, конкурентным преимуществом для обеих сторон может стать НАТО, считает канцлер Германии.

FA назвала следующего гегемона Европы
Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

При этом Мерц признал, что Европа не смогла реализовать свой потенциал в сравнении с Россией. «ВВП России в настоящее время составляет €2 трлн. В Европейском Союзе этот показатель в 10 раз выше. Тем не менее Европа не в 10 раз сильнее России», — констатировал Мерц.

В прошлом году премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что российская экономика продолжает уверенно расти последние два года. Темпы ее роста в шесть раз превышают показатели европейской экономики, где в ряде стран уже наблюдается рецессия.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным

Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд

США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа

The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу

ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян

Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»
Авторы
Теги
Персоны
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Фридрих Мерц Германия США
Фридрих Мерц фото
Фридрих Мерц
политик, канцлер Германии
11 ноября 1955 года
Материалы по теме
Макрон сказал, что «всегда» был хорошим другом с Мерцем
Политика
Лавров не увидел логики в словах Писториуса и Мерца о войне с Россией
Политика
Кремль прокомментировал слова Мерца об участии в мирных переговорах
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 февраля
EUR ЦБ: 91,56 (-0,15) Инвестиции, 17:35 Курс доллара на 14 февраля
USD ЦБ: 77,19 (+0,01) Инвестиции, 17:35
Ефремов впервые после колонии вышел на сцену перед публикой Общество, 20:21
В Челябинске главу Роспотребнадзора арестовали по делу о мошенничестве Общество, 20:21
Бьорндален упрекнул FIS за доминирование Норвегии Спорт, 20:13
ВС разрешил изъять единственное жилье наследника за долги отца Недвижимость, 20:11
Эксперты связали смену главы делегации России с новым фокусом переговоров
РАДИО
 Политика, 20:09
Дмитриев проведет переговоры с делегацией США в Женеве Политика, 20:07
Какие инвестиционные активы обгоняют инфляцию #всенабиржу!, 20:00
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
У экс-замгубернатора Кубани потребовали изъять имущество на ₽330 млн Политика, 19:59
Сменивший гражданство россиянин выиграл серебро на Олимпиаде Спорт, 19:58
Смешивший гражданство россиянин завоевал медаль. Что происходит на Играх Спорт, 19:57
Мерц заявил об отказе Германии навсегда от роли гегемона в Европе Политика, 19:56
Итальянский сноубордист объяснил наличие флага России на шлеме Спорт, 19:52
Несколько залов Лувра закрыли из-за протечки воды Общество, 19:49
CAS отклонил апелляцию украинского скелетониста на дисквалификацию с Игр Спорт, 19:37