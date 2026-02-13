Мерц заявил на Мюнхенской конференции, что Германия навсегда отказалась от роли гегемона в Европе и выбирает лишь «партнерское лидерство». Он связал это с новым этапом соперничества великих держав

Фридрих Мерц (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Германия усвоила исторический урок и навсегда отказалась от роли гегемона в Европе, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, выступая на 62-й Мюнхенской конференции по безопасности.

Сегодня страны «переступили порог в эпоху, которая вновь открыто характеризуется властью и, прежде всего, политикой великих держав», считает Мерц.

«Политика великих держав в Европе не является вариантом для Германии. Партнерское лидерство — да. Гегемонические фантазии — нет. Никогда больше мы, немцы, не будем ходить в одиночку. Это неизгладимый урок в нашей истории. Мы утверждаем свою свободу перед соседями, только с нашими соседями, союзниками и партнерами», — сказал немецкий канцлер (цитата по Handelsblatt).

По его словам, политика великих держав — это «опасная игра», Сначала для маленьких государств, а позже, вероятно, и для больших.

Также в своей речи Мерц напомнил о роли Мюнхенской конференции как сейсмографа политической ситуации, в том числе отношений между Европой и США, которые не замедляют тренд на политику великих держав, а скорее ускоряют его. Сегодня между Европой и Соединенными Штатами возникла пропасть, глубокий разрыв. Однако в эпоху соперничества великих держав даже США не будут достаточно сильны, чтобы сделать все самостоятельно, конкурентным преимуществом для обеих сторон может стать НАТО, считает канцлер Германии.

При этом Мерц признал, что Европа не смогла реализовать свой потенциал в сравнении с Россией. «ВВП России в настоящее время составляет €2 трлн. В Европейском Союзе этот показатель в 10 раз выше. Тем не менее Европа не в 10 раз сильнее России», — констатировал Мерц.

В прошлом году премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что российская экономика продолжает уверенно расти последние два года. Темпы ее роста в шесть раз превышают показатели европейской экономики, где в ряде стран уже наблюдается рецессия.