Минюст внес в реестр иноагентов журналиста Панюшкина и экс-профессора ВШЭ

Валерий Панюшкин (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

Минюст внес в реестр иноагентов журналиста Валерия Панюшкина, политолога, бывшего профессора департамента прикладной политологии ВШЭ Ирину Бусыгину, политтехнолога Михаила Шейтельмана и проект «Зона солидарности».

В список иноагентов также попали журналисты Анастасия Голубева и Светлана Осипова, активистка Анастасия Шевченко.

Панюшкин, в частности, «распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Вооруженных Сил Российской Федерации», выступал против военных действий на Украине, заявил Минюст. Он проживает за пределами России.

По этим же причинам Минюст признал иноагентами и остальных.

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