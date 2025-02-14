Шольц рассказал о планах уйти на пенсию после отставки

Шольц планирует переизбраться на предстоящих выборах, но после ухода с поста канцлера хочет стать «обычным гражданином». Его партия СДПГ занимает третье место в предвыборных опросах. Шольц уже достиг пенсионного возраста

Олаф Шольц (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Канцлер Германии Олаф Шольц в видеоподкасте Jung & Naiv заявил, что, после того как покинет свою должность, намерен стать «обычным гражданином».

На данный момент Шольц рассчитывает остаться на посту. «Но, с моей точки зрения, это не тот случай, когда после этого должно произойти что-то еще», — добавил он (цитата по ZDF).

Шольц рассказал, что считает невозможным для себя «да и для всех остальных» карьерный путь экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера, который после ухода с должности в 2005 году занимал другие посты, в частности возглавил совет директоров «Роснефти» и комитет акционеров Nord Stream AG — оператора газопровода «Северный поток». После начала российской спецоперации Шрёдер вышел из совета директоров «Роснефти» и отклонил предложение войти в состав совета директоров «Газпрома».

Focus отмечает, что Шольц уже достиг пенсионного возраста — в июне ему исполнится 67 лет. Тем не менее сейчас он баллотируется в канцлеры от Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

23 февраля в Германии пройдут досрочные парламентские выборы. Согласно последним опросам, правоцентристская коалиция Христианского демократического союза с баварским Христианским социальным союзом (ХДС/ХСС) лидирует с большим отрывом, заручившись поддержкой 29% избирателей. Ее кандидат в канцлеры — Фридрих Мерц.

Второе место занимает ультраправая «Альтернатива для Германии» (АдГ) с 20%. СДПГ идет только на третьем месте со своим худшим результатом в истории — 16%.

10 февраля прошли теледебаты Шольца и Мерца. Согласно опросу ZDF, дискуссия не выявила явного победителя — 37% зрителей нашли более убедительным Шольца, 34% — Мерца, 29% сочли их равными соперниками.