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Война санкций ,  
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Британия ввела санкции против Павла Фрадкова и Артема Чайки

Сюжет
Война санкций
Павел&nbsp;Фрадков
Павел Фрадков (Фото: Минобороны России)

Великобритания ввела санкции против заместителя министра обороны России Павла Фрадкова и бизнесмена Артема Чайки, следует из документов на сайте британского правительства.

Также под ограничения попал директор Федеральной службы по техническому и экспортному контролю Владимир Селин.

Санкции ввели также против завода «Киров-Энергомаш» (структура «Росатома») в Санкт-Петербурге и компании «Росатом Аддитивные технологии».

Павел Фрадков — сын бывшего главы Службы внешней разведки Михаила Фрадкова (2007-2016). Артем Чайка — сын полпреда президента на Северном Кавказе Юрия Чайки, бывшего генпрокурором страны в 2006-2020 годах.

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Политика
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