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Обмен заключенными ,  
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Адвокат раскрыл местонахождение освобожденного в США Винника

Адвокат: освобожденный в США Винник находится в особой зоне ожидания
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Обмен заключенными
Винник находится в «особой зоне» в ожидании вылета в Россию, сообщил его адвокат Бело. Он отметил, что пока не известно, по какому маршруту пройдет трансфер. Винника передают Москве в обмен на освобожденного накануне Фогеля

Освобожденный Вашингтоном для передачи Москве Александр Винник 12 февраля собрал свои вещи, затем за ним прибыл американский маршал, чтобы обеспечить трансфер в Россию. Об этом РБК сообщил французский адвокат Фредерик Бело, который защищал Винника, когда того после передачи из Греции судили во Франции, и продолжил его защиту, когда Париж экстрадировал его в США.

«Сейчас он находится в особой зоне в ожидании трансфера в Россию. Мы не знаем, по какому точно маршруту он пройдет, через какую страну он полетит, это конфиденциально. Мы ждем подтверждения, что он в самолете и летит в Россию», — рассказал Бело.

Он ожидает возвращения Винника в Россию в ближайшие дни.

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Александр Винник

В последний раз адвокат навещал Винника в американской тюрьме в Санта-Рите, штат Калифорния, 11 августа 2024 года — по его словам, тогда россиянин был «в очень плохом физическом и ментальном состоянии». Тем же летом, будучи в США, Бело встречался в том числе и с адвокатами Марка Фогеля — по его словам, вместе они работали над тем, чтобы обеспечить обмен Винника и Фогеля.

«Этот обмен произошел неожиданно, — рассказал адвокат. — Я писал много писем — патриарху Кириллу, главе МИД Сергею Лаврову, в российскую прокуратуру. Я старался сделать как можно больше с российской стороны, а также привлечь к делу моего клиента внимание американских властей. В США много российских заключенных, и моей задачей было сделать так, чтобы Александр Винник оказался в приоритете заключенных на обмен. Надо обосновать, почему по гуманитарным соображениям твой клиент больше других заслуживает освобождения. Мой клиент — честный человек, я абсолютно убежден в его невиновности».

«Для него это было очень сложное время. Его жена умерла, и он не смог с ней попрощаться. Сейчас ему очень нужны мир и покой с его семьей — с его детьми, которых он не видел много лет», — добавил Бело.

Винник был арестован в Греции по запросу США в 2017 году, тогда же американские власти закрыли криптобиржу BTC-е, заявив, что благодаря ей «киберпреступники по всему миру переводили, отмывали и хранили преступные доходы". Вашингтон обвинил россиянина в отмывании средств на сумму от $4 млрд до $9 млрд через BTC-e и причастности к взлому японской биржи Mt. Gox. 

В январе 2020 года Винника экстрадировали из Греции в Париж, поскольку во Франции его подозревали в вымогательствах, хищении личных данных и отмывании денег через BTC-e. В итоге в 2021 году французский суд приговорил россиянина к пяти годам тюремного заключения. В 2022-м через Грецию Винника вывезли в США, там он частично признал вину.

Приговор россиянину не вынесли до сих пор, его должны были огласить в конце июня, но дело закрыли после освобождения 12 февраля. 

В России Винника обвиняют в кибермошенничестве на сумму 750 млн руб. Его заочно арестовали в 2018 году. Мужчина еще во время нахождения в Греции заявлял, что согласен вернуться на родину и предстать перед российским судом.

Винника передадут России в обмен на американского экс-дипломата и учителя Марка Фогеля. В 2022 году суд в Москве приговорил его к 14 годам заключения за контрабанду и незаконное хранение наркотиков. 11 февраля Москва передала его в рамках обмена.

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