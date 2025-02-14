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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Трамп пригрозил БРИКС пошлинами в 100% за «игры с долларом»

Трамп пригрозил БРИКС пошлинами в 100% из-за игр с долларом
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Возвращение Трампа в Белый дом
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Саммит БРИКС-24
Страны БРИКС могут столкнуться с пошлинами в размере 100%, если будут вводить единую валюту, заявил Дональд Трамп. Он уже выступал с подобными заявлениями. В Кремле заявляли, что страны объединения не разрабатывают единую валюту

США введут пошлины в 100% в случае, если страны БРИКС решат создать собственную валюту. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

По его словам, если страны БРИКС захотят «играть в игры с долларом», то тогда для них введут высокие пошлины. «Если какая-либо торговля будет проводится в этом случае, то это будет как минимум 100-процентная пошлина», — сказал Трамп. (цитата по Reuters). Так он ответил на вопрос о создании странами БРИКС — Бразилией, Россией, Индией и Китаем — собственной валюты.

С угрозами ввести 100% в случае разработки странами БРИКС собственной валюты Трамп выступал и ранее. Так, в декабре, после победы на выборах он заявлял, что США требуют от стран объединения «не поддерживать никакую другую валюту для замены могущественного доллара». В противном случае, по словам Трампа, они «столкнутся со 100%-ными пошлинами», а также — «попрощаться с продажами в замечательную экономику США». «Они могут найти себе другого «лоха»! — писал он.

Страны БРИКС не обсуждают создание общей валюты не идет, говорил в конце января пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, члены БРИКС обсуждают создание новых инвестиционных платформ. «В БРИКС говорят о создании новых совместных инвестиционных платформ, которые позволят совместно осуществлять инвестиции в третьи страны, взаимные инвестиции и так далее, вот о чем идет речь», — говорил Песков.

Российский Минфин работает над разработкой платформы BRICS Bridge, которая позволит проводить расчеты в национальных валютах, включая цифровые, стран-членов БРИКС. Об этом в декабре говорил замминистра финансов Иван Чебесков.

Однако, в российском МИДе считают, что вопрос о единой валюте БРИКС преждевременный, ссылаясь на существенные различия в подходах к регулированию платежного баланса, национальных финансовых рынков и таргетированию инфляции между странами-членами, говорил заместитель министра Сергей Рябков.

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