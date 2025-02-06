В Минфине США исключили, что страны БРИКС найдут замену доллару

Страны БРИКС могут попытаться уйти от доллара, но «на горизонте нет другой резервной валюты», уверен глава Минфина США. В Кремле, комментируя угрозы Трампа ввести пошлины, отмечали, что создание новой валюты не обсуждается

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Страны БРИКС могут попытаться снизить зависимость от доллара, но не найдут замену американской валюте в международной торговле, уверен глава Минфина США Скотт Бессент.

«Я могу заверить вас, что альтернативы доллару нет», — сказал он в эфире Fox Business, отметив, что более 30 лет занимается валютными рынками.

«Эти другие страны могут говорить об этом. Они могут попытаться забрать наш статус резервной валюты, но на горизонте нет другой резервной валюты», — добавил министр.

Так Бессент прокомментировал недавнее обещание президента Дональда Трампа ввести масштабные пошлины в отношении стран БРИКС и закрыть для них американский рынок, если те попытаются создать другую валюту «для замены могучего американского доллара». «У БРИКС нет шансов заменить доллар в международной торговле или где-либо еще», — написал он в Truth Social в конце января. С подобным заявлением политик выступал и до своей инаугурации.

В Кремле в ответ указали, что в БРИКС обсуждается не замена доллара на общую валюту, а создание новых инвестиционных платформ, и призвали более подробно разъяснить Трампу повестку дня. В Южной Африке также опровергали планы по созданию единой валюты. «Дискуссии в рамках БРИКС сосредоточены на торговле между странами-членами с использованием их собственных национальных валют», — заявлял МИД ЮАР.

Управляющий Резервного банка Индии Шактиканта Дас сообщал в декабре, что предложение создать единую валюту БРИКС озвучивал один из членов объединения, оно обсуждалось, но каких-либо решений на этот счет не было.

Российский президент Владимир Путин считает, что прежние власти США использовали доллар «как инструмент политической, а может быть, даже вооруженной борьбы», чтобы нанести ущерб противникам. Он называл такую политику ошибкой и отмечал, что Россия не отказывается и не борется с долларом, однако ей «не дают с ним работать», поэтому приходится искать альтернативы.