Трамп назвал Си Цзиньпина, Путина и Ким Чен Ына умнейшими людьми

Экс-президент США Дональд Трамп назвал китайского лидера Си Цзиньпина, президента России Владимира Путина и руководителя КНДР Ким Чен Ына умнейшими людьми.

На вопрос журналиста Fox News, насколько умен Си Цзиньпин, Трамп ответил: «Лучший в своем роде».

«Он первоклассный человек и лучший в своей игре», — сказал бывший американский лидер. Он также охарактеризовал его как «блестящего человека». В Голливуде невозможно найти никого на роль Си Цзиньпина, так как «таких людей, как он, нет», отметил экс-президент.

В таком же ключе Трамп отозвался о Путине и Ким Чен Ыне. О последнем он добавил, что тот пришел к власти молодым и имеет полный контроль над страной.

Осенью прошлого года Трамп называл Путина и Си Цзиньпина «жестокими». Он также говорил, что китайский лидер умен и правит Китаем «железным кулаком».

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