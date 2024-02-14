France 24 назвал фейком сюжет о плане «покушения на Макрона» в Киеве

Сюжет о «покушении на Макрона» сначала появился в соцсетях, а затем в СМИ. France 24 заявил, что сюжет был создан неизвестными с помощью искусственного интеллекта

Эмманюэль Макрон (Фото: Christophe Petit Tesson / Reuters)

Телеканал France 24 опроверг сообщения о том, что показал в эфире сюжет об отмене визита президента Франции Эмманюэля Макрона на Украину из-за подготовки покушения на него украинскими властями, передает ТАСС. В пресс-службе канала указали на то, что все появившиеся в соцсетях материалы на эту тему — фейки, а само видео создано неизвестными с использованием искусственного интеллекта.

Фейковый сюжет France 24 сначала завирусился в соцсети X, а затем — в русскоязычном сегменте Telegram. После этого о подготовке «покушения на Макрона» с участием украинских спецслужб написал ряд СМИ, ссылавшихся на скриншоты и ролики в соцсетях. На сайте телеканала никакой информации о сюжете не было.

Визит Макрона на Украину должен был состояться 13–14 февраля. Однако, как писало французское издание Challenges, поездку пришлось отложить по соображения безопасности. Даты новой поездки не назывались.

В эту поездку Макрон собирался посетить не только Киев, но и Одессу, отмечало Challenges. Вместе с ним в украинскую столицу должна была приехать делегация французской ассоциации предпринимателей MEDEF International. Для них отмена поездки стала неожиданностью, вопросы из-за этого решения возникли и у украинских дипломатов.

Сам Макрон говорил, что во время своего февральского визита в Киев хочет обсудить новые поставки вооружений и завершения подготовки двустороннего соглашения о гарантиях безопасности для Украины. Такой договор с Киевом уже заключила Великобритания.