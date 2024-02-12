 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Жители большинства стран G7 перестали считать Россию главной угрозой

Опрос Munich Security Index: Россия перестала быть главной угрозой для ФРГ
В прошлом году Россию считали угрозой жители пяти стран G7, теперь — двух. В 2023-м на первый план у респондетов из G7 вышла экстремальная жара и лесные пожары, а Россия в рейтинге угроз опустилась на четвертое место
Фото: Gareth Cattermole / Getty Images
Фото: Gareth Cattermole / Getty Images

В прошлом году жители стран G7 в меньшей степени, чем в 2022-м, воспринимали Россию как угрозу, следует из результатов опроса, проведенного при составлении Munich Security Index.

В «Большую семерку» входят США, Канада, Великобритания, Франция, Германия, Италия и Япония.

В прошлом году в пяти странах (Канада, Франция, Германия, Япония, США) G7 Россия была главным риском, теперь же ее рассматривают в таком качестве только в Великобритании и Японии. В целом в общем рейтинге для стран «Большой семерки» в прошлом году Россия была угрозой № 1, теперь же она на четвертом месте. На первом — экстремальная жара и лесные пожары, на втором — кибератаки, на третьем — уничтожение естественной среды обитания. В 2021-м Россия была на 15-м месте среди угроз.

По странам распределение главных угроз выглядит следующим образом:

  • Канада и Италия — экстремальная жара и лесные пожары;
  • Франция — терроризм радикальных исламистов;
  • Германия — массовая миграция как результат изменения климата;
  • США — кибератаки.

В исследовании также проводился опрос жителей стран БРИКС (Бразилии, Индии, Китая, ЮАР — за исключением России). Ни в одной из них Россия не входит в десятку главных угроз. Для бразильцев, как и для жителей стран G7, ключевая угроза — экстремальная жара. Для Китая — кибератаки, для Индии — изменение климата в целом, для ЮАР — перебои в электроснабжении.

Во Франции призвали ЕС увеличить военные бюджеты из-за российской угрозы
Политика
Стефан Сежурне

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

При составлении индекса проводились опросы 1 тыс. человек в каждой из стран. Он проходил с 24 октября по 16 ноября 2023 года в онлайн-формате, на местах проводился партнерами по исследованию. Авторы добавили, что для Китая интерпретировать данные следует с осторожностью, поскольку это автократичное государство и респонденты там могут бояться свободно выражать свои взгляды.

ЦБ проведет заседание в пятницу. Что будет с ключевой ставкой

Как генсек НАТО отреагировал на слова Трампа о противостоянии с Россией

В краш-тестах разбили несколько автоновинок. Одна из них получила ноль баллов

Очки за полмиллиона. Первый тест-драйв Apple Vision Pro

Опубликованы фото музыкантов «Би-2» из тайской тюрьмы

Опубликован трейлер продолжения «Планеты обезьян». Видео

Названы районы Москвы с самыми доступными квартирами в новостройках. Рейтинг

МТС-банк планирует провести IPO весной. Подробности

Путин назвал размер инфляции в январе

Дивидендный календарь — 2024: кто, сколько и когда заплатит
Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
G7 Россия российская угроза США Канада Великобритания Франция Германия Италия Япония
Материалы по теме
Послы США предупредили об ударе по репутации среди друзей и врагов
Политика
Зурабишвили назвала Россию врагом Грузии
Политика
Трамп назвал самой большой угрозой для мира «ядерное потепление»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 13 февраля
EUR ЦБ: 98,15 (+0,21) Инвестиции, 17:18 Курс доллара на 13 февраля
USD ЦБ: 91,08 (+0,19) Инвестиции, 17:18
Как цифровые рабочие пространства помогают работнику на удаленке РБК и МойОфис, 22:10
Вузы поддержали идею создать комнаты для детей студентов и преподавателей Общество, 22:07
Хоккеист «Спартака» Голдобин побил второй клубный рекорд за три дня Спорт, 22:05
Жители большинства стран G7 перестали считать Россию главной угрозой Общество, 22:01
«Зенит» отдал бразильского полузащитника в аренду «Гремио» Спорт, 21:51
Российского вратаря признали второй звездой недели в НХЛ Спорт, 21:37
Цена ниже, транспортная доступность выше: где выгодно купить квартиру РБК и ПИК, 21:22
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
В Чехии предложили бессрочно продлить запрет на выдачу виз россиянам Политика, 21:17
МЧС рассказало, сколько продлится ледяной дождь в Москве Общество, 21:08
Националиста Александра Поткина объявили в розыск Общество, 21:07
Чесноков предрек Медведеву скорый вылет из топ-3 рейтинга из-за Синнера Спорт, 21:04
Львова-Белова рассказала о состоянии пострадавших в ДТП под Псковом детей Общество, 21:04
Как наладить онлайн-коммуникацию в рабочем коллективе РБК и МойОфис, 20:50
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 20:50