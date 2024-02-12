Жители большинства стран G7 перестали считать Россию главной угрозой

В прошлом году Россию считали угрозой жители пяти стран G7, теперь — двух. В 2023-м на первый план у респондетов из G7 вышла экстремальная жара и лесные пожары, а Россия в рейтинге угроз опустилась на четвертое место

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В прошлом году жители стран G7 в меньшей степени, чем в 2022-м, воспринимали Россию как угрозу, следует из результатов опроса, проведенного при составлении Munich Security Index.

В «Большую семерку» входят США, Канада, Великобритания, Франция, Германия, Италия и Япония.

В прошлом году в пяти странах (Канада, Франция, Германия, Япония, США) G7 Россия была главным риском, теперь же ее рассматривают в таком качестве только в Великобритании и Японии. В целом в общем рейтинге для стран «Большой семерки» в прошлом году Россия была угрозой № 1, теперь же она на четвертом месте. На первом — экстремальная жара и лесные пожары, на втором — кибератаки, на третьем — уничтожение естественной среды обитания. В 2021-м Россия была на 15-м месте среди угроз.

По странам распределение главных угроз выглядит следующим образом:

Канада и Италия — экстремальная жара и лесные пожары;

Франция — терроризм радикальных исламистов;

Германия — массовая миграция как результат изменения климата;

США — кибератаки.

В исследовании также проводился опрос жителей стран БРИКС (Бразилии, Индии, Китая, ЮАР — за исключением России). Ни в одной из них Россия не входит в десятку главных угроз. Для бразильцев, как и для жителей стран G7, ключевая угроза — экстремальная жара. Для Китая — кибератаки, для Индии — изменение климата в целом, для ЮАР — перебои в электроснабжении.

При составлении индекса проводились опросы 1 тыс. человек в каждой из стран. Он проходил с 24 октября по 16 ноября 2023 года в онлайн-формате, на местах проводился партнерами по исследованию. Авторы добавили, что для Китая интерпретировать данные следует с осторожностью, поскольку это автократичное государство и респонденты там могут бояться свободно выражать свои взгляды.