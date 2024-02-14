Путин заявил, что Россия «вплотную подошла» к созданию вакцин от рака

Путин заявил, что Россия подошла к созданию вакцин от рака

Россия «вплотную подошла» к созданию вакцин от рака и иммуномодулирующих препаратов нового поколения, заявил Владимир Путин. По его словам, всего в 2023 году было зарегистрировано 530 отечественных лекарственных средств

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Россия подошла к созданию вакцин от рака и иммуномодулирующих препаратов нового поколения, заявил глава государства Владимир Путин.

«Мы вплотную подошли к созданию так называемых онковакцин (вакцин против рака) и иммуномодулирующих препаратов нового поколения. И рассчитываю, что уже скоро они будут эффективно использоваться как методы индивидуальной терапии», — сказал он в ходе пленарного заседания Форума будущих технологий. Трансляцию мероприятия вел «Первый канал».

По словам президента, в 2023 году было зарегистрировано 530 российских лекарственных препаратов, а также началось производство отечественного оборудования для сердечно-сосудистой хирургии, реаниматологии, реабилитации и диагностики генетических заболеваний благодаря разработкам ученых и врачей.

«Безусловно, сейчас много ярких открытий, и мы ждем таких открытий в будущем», — отметил он.

Согласно данным Всемирного фонда исследования рака, по состоянию на 2020 год это заболевание зафиксировано у 18 млн человек, из них 9,3 млн случаев — у мужчин, 8,8 млн — у женщин. Оно занимает второе место в мире в списке причин смертности. В фонде называют профилактику этого заболевания одной из самых серьезных проблем здравоохранения XXI века.

В начале 2023 года глава российского Минздрава Михаил Мурашко сообщал о росте числа детей с онкологическими заболеваниями. Он не назвал конкретных цифр и объяснил эту тенденцию «применением современных медицинских технологий, позволяющих сохранять жизни».

В апреле Минздрав впервые зарегистрировал швейцарский препарат «Кимрайя» (Kymriah, tisaglenlecleucel) швейцарской Novartis для лечения острого лимфобластного лейкоза у пациентов от 3 до 25 лет и терапии рефрактерной диффузной В-крупноклеточной лимфомы у взрослых.