 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Путин заявил, что Россия подошла к созданию вакцин от рака

Путин заявил, что Россия «вплотную подошла» к созданию вакцин от рака
Россия «вплотную подошла» к созданию вакцин от рака и иммуномодулирующих препаратов нового поколения, заявил Владимир Путин. По его словам, всего в 2023 году было зарегистрировано 530 отечественных лекарственных средств
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Россия подошла к созданию вакцин от рака и иммуномодулирующих препаратов нового поколения, заявил глава государства Владимир Путин.

«Мы вплотную подошли к созданию так называемых онковакцин (вакцин против рака) и иммуномодулирующих препаратов нового поколения. И рассчитываю, что уже скоро они будут эффективно использоваться как методы индивидуальной терапии», — сказал он в ходе пленарного заседания Форума будущих технологий. Трансляцию мероприятия вел «Первый канал».

По словам президента, в 2023 году было зарегистрировано 530 российских лекарственных препаратов, а также началось производство отечественного оборудования для сердечно-сосудистой хирургии, реаниматологии, реабилитации и диагностики генетических заболеваний благодаря разработкам ученых и врачей.

«Безусловно, сейчас много ярких открытий, и мы ждем таких открытий в будущем», — отметил он.

Согласно данным Всемирного фонда исследования рака, по состоянию на 2020 год это заболевание зафиксировано у 18 млн человек, из них 9,3 млн случаев — у мужчин, 8,8 млн — у женщин. Оно занимает второе место в мире в списке причин смертности. В фонде называют профилактику этого заболевания одной из самых серьезных проблем здравоохранения XXI века.

Собянин рассказал о возможности лечения онкологии в Москве
Общество

В начале 2023 года глава российского Минздрава Михаил Мурашко сообщал о росте числа детей с онкологическими заболеваниями. Он не назвал конкретных цифр и объяснил эту тенденцию «применением современных медицинских технологий, позволяющих сохранять жизни».

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

В апреле Минздрав впервые зарегистрировал швейцарский препарат «Кимрайя» (Kymriah, tisaglenlecleucel) швейцарской Novartis для лечения острого лимфобластного лейкоза у пациентов от 3 до 25 лет и терапии рефрактерной диффузной В-крупноклеточной лимфомы у взрослых.

Блогера Евгения Савина объявили в розыск

АвтоВАЗ вернул государству завод Nissan в Санкт-Петербурге

В США призвали отстранить от должности Джо Байдена из-за проблем со здоровьем

Набиуллина предложила распространить на кредиты «период охлаждения». Что это такое

В Госдепартаменте прокомментировали информацию о переговорах с Россией

Путин одобрил налоговые изменения для инвесторов. В чем их суть?

Российский чат-бот GigaChat сдал экзамен на врача на четверку

Назван самый модный цвет предстоящего сезона

Авторы
Теги
Персоны
Юлия Овчинникова
Россия Владимир Путин рак
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Собянин рассказал о возможности лечения онкологии в Москве
Общество
Диетолог сообщила о связи шашлыка и развития онкологии
Общество
Moderna сообщила об успешном исследовании вакцины против рака кожи
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 15 февраля
EUR ЦБ: 97,81 (-0,38) Инвестиции, 17:00 Курс доллара на 15 февраля
USD ЦБ: 91,43 (+0,23) Инвестиции, 17:00
Николя Саркози сократили срок заключения Политика, 20:14
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 20:10
Мастер-спальня и кухня-ниша: в чем польза умных планировок РБК и ПИК, 20:06
Путин заявил о необходимости сменить подход к работе здравоохранения Политика, 20:04
Путин заявил, что Россия подошла к созданию вакцин от рака Политика, 20:01
Инфляция в России в январе составила 0,86% Экономика, 19:52
Украинской армии запретили закупать Pepsi, KitKat и Milky Way Политика, 19:42
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Абаскаль объяснил, почему Промес остался в запасе на матч с «Кайратом» Спорт, 19:41
Токаеву подарили копию меча основателя Катара Политика, 19:38
На Венском фестивале отменили концерт Курентзиса по просьбе украинки Политика, 19:32
Швейцарский бобслеист получил серьезные травмы после столкновения с бобом Спорт, 19:29
МИД назвал слухами сообщения о контактах России и США по Украине Политика, 19:26
Raiffeisen сообщил о планах продать белорусскую «дочку» инвестору из ОАЭ Финансы, 19:25
Какие услуги заказной разработки софта помогут сэкономить 40% издержек РБК и Softline, 19:22