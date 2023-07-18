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Собянин рассказал о возможности лечения онкологии в Москве

В Москве работают 13 центров, где доступна лучевая терапия для лечения онкологических заболеваний. Еще один центр лучевой терапии в онкологическом центре имени Логинова на стадии запуска, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

«[Лучевой центр в больнице имени] Логинова на стадии запуска, месяц-полтора еще требуется для того, чтобы наладить этот космический корабль, по-другому не назову. Потому что он весь в новых технологиях, инженерных сетях, автоматических системах», — рассказал градоначальник.

По словам Собянина, в Москве семь клиник с лучевой терапией, позднее такая возможность будет доступна и в «Коммунарке». Всего в столице работает пять онкологических центров, в которых возможны амбулаторная помощь, назначение лекарств и лечение.

Кроме того, мэрия создала три центра гастроэнтерологии, в день они пропускают от 100 до 300 человек. «На ранней стадии дают диагноз «заболевание кишечника», и уже тысячи таких диагнозов поставлены. В мире нигде таких центров нет», — добавил мэр Москвы.

Теги
здравоохранение онкология медицина Сергей Собянин
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