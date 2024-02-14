Лавров не увидел возможности договориться по Украине из-за позиции Запада
Текущая позиция западных стран не оставляет вариантов договориться по Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Москва, по его словам, готова к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на основе реалий, сложившихся «на земле».
Материал дополняется
Блиновская заплакала на суде. Что происходит с ее делом
Какие условия предложили для перемирия между Израилем и «Хезболлой»
Названа причина остановки торгов на фондовом рынке Мосбиржи
Назван объем партии воды «Джермук», которая попала под запрет в России
Киркоров выступил в больнице ДНР. Видео
ЕС планирует ввести санкции против компаний из Китая, Индии и Турции. Подробности
«Новые бедные». Почему средний класс будет жить меньше и чаще болеть
Том Круз объявил об отношениях с возлюбленной из России
Китайские автомобили почти не защищены от угона. Какие модели в зоне риска
Застройщики начали предлагать рекордные скидки на квартиры. Подробности
Акции «Диасофта» показали фантастический рост после IPO. Что произошло?