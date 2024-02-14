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Военная операция на Украине ,  
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Лавров не увидел возможности договориться по Украине из-за позиции Запада

Лавров: из-за позиции Запада не просматриваются варианты договориться по Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Eduardo Munoz / Reuters)

Текущая позиция западных стран не оставляет вариантов договориться по Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Москва, по его словам, готова к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на основе реалий, сложившихся «на земле».

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Фото:John Moore / Getty Images

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Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
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