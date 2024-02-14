Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки об армии

В УК и УПК внесли изменения, в соответствии с которыми стала возможна конфискация имущества, которое использовалось для распространения фейков об армии. «Новые люди» жаловались на «размытые понятия» в документе

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Президент России Владимир Путин подписал закон о конфискации имущества, использованного для распространения заведомо ложной информации о российской армии, а также призывов к осуществлению действий, направленных против безопасности страны. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Госдума приняла закон в конце января, Совфед одобрил его 7 февраля. От голосования в нижней палате парламента воздержалась фракция «Новые люди». «Размытые понятия в законопроекте и их трактовки могут вызвать злоупотребления, отъем собственности, сведение счетов. В Уголовном кодексе уже есть все необходимые меры ответственности», — объяснили решение в пресс-службе партии.

Изменения внесли в несколько статей Уголовного и Уголовно-процессуального кодекса. В частности, был расширен п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК (конфискация имущества), который предусматривает конфискацию денег, ценностей и другого имущества, полученного в результате совершения определенных преступлений. К этим преступлениям теперь отнесено публичное распространение заведомо ложной информации о российских вооруженных силах (ст. 207.3, была введена в УК в марте 2022 года) и публичные призывы, направленные против безопасности государства (ст. 280.4, введена в УК в июле 2022 года). При этом к данным статьям в перечне было добавлено условие — «если преступление совершено из корыстных побуждений»

Кроме того, был дополнен п. «в» той же статьи 104.1 УК, в которой прописано, что конфискации подлежит имущество, ценности и деньги, используемые или предназначенные для финансирования терроризма, экстремизма либо преступного сообщества и т.п. В число таких преступлений включили финансирование деятельности, направленной против безопасности России, путем совершения любого «диверсионного» преступления.

Также законом расширена ст. 48, в которой прописано право суда лишить осужденного специального, воинского или почетного звания, классного чина и госнаград за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления.

В середине января глава Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил, что почти за два года СК завел 273 уголовных дела о распространении ложной информации о Вооруженных силах России.