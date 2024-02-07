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Военная операция на Украине ,  
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Совфед одобрил закон о конфискации имущества по делам о фейках об армии

Совет Федерации одобрил закон о конфискации имущества по делам о фейках об армии
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Щербак / ТАСС
Фото: Александр Щербак / ТАСС

Совет Федерации единогласно одобрил закон о конфискации имущества, использованного для распространении заведомо ложной информации о российской армии и призывов к осуществлению действий против безопасности России. Трансляция планерного заседания велись на странице верхней палаты во «ВКонтакте».

Документ предлагает изменения в несколько статей УК и УПК, его авторами выступили 395 депутатов (почти 90% от общего количества). Законопроект внесли в Госдуму 22 января, спустя девять дней нижняя палата приняла его.

Поправками, в том числе, был дополнен п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК (конфискация имущества), который предусматривает конфискацию денег, ценностей и другого имущества, полученного в результате совершения определенных преступлений. К этим преступлениям теперь отнесено публичное распространение заведомо ложной информации о российских вооруженных силах (ст. 207.3, была введена в УК в марте 2022 года) и публичные призывы, направленные против безопасности государства (ст. 280.4, введена в УК в июле 2022 года). При этом к данным статьям в перечне было добавлено условие — «если преступление совершено из корыстных побуждений».

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Государственная дума Российской Федерации, Москва

Материал дополняется.

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Совет Федерации конфискация имущества
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