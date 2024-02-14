FT узнала о будущей поездке делегации США к новому президенту Тайваня

Делегацию США возглавит конгрессмен Галлахер. Месяц назад на Тайване прошли выборы президента, победу одержал нежелательный для Китая Лай Циндэ, он пока не вступил в должность. Американские политики планируют встретиться с ним

Майк Галлахер (Фото: Nathan Howard / Reuters)

Глава комитета Палаты представителей США по Китаю Майк Галлахер 21 февраля приедет на Тайвань в качестве главы американской делегации из семи чиновников, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Это будет первый визит политиков из США на остров после прошедших там в середине января президентских выборов. По их итогам главой государства был избран нежелательный для Китая Лай Циндэ — кандидат от правящей Демократической прогрессивной партии (ДПП) и на тот момент действующий вице-президент. Он вступит в должность 20 мая.

Как ожидается, делегация проведет встречу с Лаем, а также новым спикером парламента Тайваня Хань Куо-ю (он представляет партию Гоминьдан, более «удобную» для Пекина, отмечает FT).

Китай прежде выступал резко против визитов конгрессменов США на Тайваня и любых официальных контактов американских властей с островом.

Лай после победы заявил о решимости «защитить Тайвань от угроз и запугивания со стороны Китая», подчеркнув при этом готовность к переговорам с Пекином «на основе достоинства и паритета» и собственную ответственность «за поддержание мира и стабильности в Тайваньском проливе». Он также отмечал, что намерен развивать отношения с США и укреплять обороноспособность острова.

В конце января прошла встреча между министром иностранных дел Китая Ван И и советника президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Китайский министр сказал на ней, что независимость Тайваня является главным вызовом для отношений КНР с США. При этом американский лидер Джо Байден заявлял, что Соединенные Штаты не поддерживают суверенитет острова.