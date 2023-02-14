Глава думской группы по традиционным ценностям назвала ее главные задачи

Группа по сохранению традиционных ценностей при Думе на первом заседании определила первоочередные задачи. По словам главы группы вице-спикера Анны Кузнецовой, главные усилия депутатов будут направлены на народосбережение

Анна Кузнецова (справа) (Фото: duma.gov.ru)

Межфракционная рабочая группа при Госдуме по реализации политики в сфере сохранения и укрепления традиционных духовно-нравственных ценностей, которая была создана в середине января, попросит ведомства, в том числе Минюст и Минпросвещения, провести мониторинг в своих областях по профилю работы группы. Такое решение было принято на первом официальном заседании группы, прошедшем 14 февраля.

Предложение направить запрос в Минюст и попросить оценить правоприменительную практику в сфере сохранения и укрепления традиционных ценностей исходило от главы межфракционной группы, вице-спикера Госдумы Анны Кузнецовой. «Уважаемые коллеги, это в полномочиях Минюста — проводить такие проверки, в том числе по депутатским запросам. Мы предлагаем начать с такого большого обзорного шага, чтобы у нас была официальная позиция профильного ведомства», — пояснила она свою инициативу.

Также Кузнецова предложила направить аналогичный запрос в Министерство просвещения и попросить его оценить соответствие школьных программ и программ внеурочной деятельности положениям политики в сфере сохранения традиционных духовно-нравственных ценностей России. Члены группы предложили также обратиться с аналогичными просьбами в Министерство культуры, Фонд кино, Министерство науки и высшего образования.

В итоге участники заседания одобрили общую идею направить такие запросы и решили позже детализировать, в какие именно ведомства обратиться.

Основы политики России по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей закреплены в президентском указе № 809 от 9 ноября 2022 года. Традиционные ценности там определены как «нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к поколению, лежащие в основе общероссийской гражданской идентичности и единого культурного пространства страны, укрепляющие гражданское единство». К ним отнесены жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, а также единство народов России. Угрозу традиционным ценностям представляют: экстремистские и террористические организации, отдельные СМИ, действия США и некоторых других недружественных стран, а также транснациональных корпораций и иностранных НКО, работа некоторых организаций в России.

Чем будет заниматься группа

На заседании участники сформулировали основную обязанность группы — это мониторинг законопроектов, внесенных в Госдуму, а также проектов нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, чтобы понять, нужно ли оценивать их на соответствие политике по сохранению традиционных ценностей. Также в сфере внимания депутатов и экспертов окажутся и действующие нормативно-правовые акты.

В частности, участники группы будут оценивать, содержит ли нормативно-правовой акт достаточный набор инструментов для защиты российских духовно-нравственных ценностей.

Члены группы должны будут информировать ее председателя о законопроекте, требующем экспертной оценки, не позднее чем через три дня после его внесения. Также в течение первого квартала 2023 года необходимо будет провести в профильных комитетах заседания, чтобы организовать аудит действующего законодательства на соответствие положениям политики в сфере защиты традиционных ценностей.

Работа будет вестись по пяти направлениям, каждое будет курировать один из заместителей главы группы: культура и образование (Николай Бурляев, «Справедливая РОссия — За правду»), профилактика пресечения распространения «деструктивной идеологии» (Ольга Коробова, «Единая Россия»), борьба с распространением «деструктивной идеологии» в информационном пространстве (Дмитрий Певцов, «Новые люди»), защита исторической правды, сохранение исторической памяти, борьба с фальсификацией истории (Борис Чернышов, ЛДПР), семья, женщины и дети (Нина Останина, КПРФ).

Комментируя РБК первое заседание группы, Кузнецова уточнила некоторые из направлений, на которых, по ее мнению, стоит сконцентрироваться в первую очередь. «Сейчас первая задача — народосбережение. Мы понимаем, что демографическая ситуация, скажем так, критическая. И здесь не решишь вопрос только пособиями, новыми льготами, новыми форматами поддержки семей с детьми, что принципиально важно. Мы сегодня должны говорить о принятии самого решения о рождении следующего ребенка. А как этого [добиться], если не сформированы ценности рождения? Здесь мы будем смотреть действующие документы [в этой сфере]», — пояснила вице-спикер Госдумы.

Она привела как пример документы, регламентирующие проведение Десятилетия детства в России (период с 2018 по 2027 год был объявлен Десятилетием детства по инициативе президента Владимира Путина). «Там есть пункт о том, что в школах необходимо развивать и передавать знания о традиционных семейных ценностях. Где это исполнено, исполнено ли, в каком качестве? Давайте посмотрим. Промониторить то, как решается эта задача — принципиальный вопрос», — подчеркнула Кузнецова.

Еще одна сфера, на которую межфракционной группе нужно обратить внимание, — молодежная политика. «По статистике каждая третья девушка выходит замуж в институте, а ребенок рождается в районе 30 лет, — обратила внимание Кузнецова. — Что это значит? А это ответ нам на всю нашу молодежную политику в сфере поддержке молодой семьи. Какой [результат] — неудовлетворительный, скажем так». Окажется в сфере внимания думской группы и патриотическое воспитание.

«В рамках группы мы будет изучать как документы, так и результаты реализации определенных программ. Потому что в документах порой написано все красиво и правильно, и про духовные ценности, и про смысл жизни, и про детей, и про семью, и про любовь к родине. Но когда мы видим, как иногда это реализовано, становится страшно», — заключила депутат.