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WP узнала о настроении воюющих в Бахмуте украинцев

WP: украинские военные высказались о сценарии отступления из Артемовска
Украина собирается перейти в контрнаступление в ближайшие месяцы, чтобы попытаться отвоевать территории, и должна решить, сколько еще сил она готова потратить на продолжение обороны Бахмута, пишет газета
Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters
Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Украина должна решить, сколько еще сил, вооружений и боеприпасов она готова потратить на продолжение обороны Бахмута (украинское название Артемовска) в преддверии готовящегося контрнаступления, пишет газета The Washington Post.

Украинская сторона заявила, что собирается перейти в контрнаступление в ближайшие месяцы, чтобы попытаться отвоевать территории. Успех в этом будет решающим моментом для президента Владимира Зеленского, чтобы «продемонстрировать постоянный импульс на поле боя» и сохранить поддержку как внутри страны, так и за рубежом, пишет издание.

В последние недели Бахмут, в котором когда-то проживали 70 тыс. человек, с обеих сторон «наполнился дополнительным политическим символизмом», указывает газета. Если для российской армии взятие этого города позволит заявить о столь необходимой победе и динамике в боевых действиях, то Киев превозносит город как «крепость» и «символ сверхчеловеческого сопротивления, что делает даже расчетливое отступление политически чреватым», отмечает WP. Президент Владимир Зеленский посещал город в конце прошлого года, а в выступлении перед конгрессом США сравнивал его оборону с битвой при Саратоге — решающим сражением Войны за независимость США. Он подарил флаг, подписанный обороняющими Бахмут военными, вице-президенту Камале Харрис и занимавшей тогда пост спикера палаты представителей Нэнси Пелоси.

«Для нас Бахмут такой же уголок нашей страны, как Соледар, Херсон, Мелитополь, Харьков или Днепр. Это наша родная земля. Мы боремся и будем бороться за каждый метр нашей земли», — пообещал командир разведывательного батальона, воюющего сейчас в Бахмуте. При этом украинские войска будут действовать «умно»: если обстоятельства, по его словам, «потребуют тактического маневра, высшее военное руководство обязательно сделает правильные выводы и предпримет правильные действия». «Я поддержу решение главнокомандующего о тактическом маневре и создании новой линии обороны, если станет ясно, что потери слишком велики», — добавил Скала.

Другой украинский командующий, воевавший в Бахмуте и говоривший с WP на условиях анонимности, рассказал, что его подразделение понесло «большие потери». Он сказал, что украинские войска не хотят сдавать город, «но, возможно, временное отступление поможет спасти жизни наших людей».

13 января Минобороны объявило о полном контроле над Соледаром, который расположен к северо-востоку от Бахмута. Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявлял о взятии города 11 января, утверждая, что в штурме «не участвовали никакие подразделения, кроме бойцов ЧВК». Позднее Минобороны выпустило отдельное заявление о том, что наступательные действия в районе Соледара осуществлялись разнородной группировкой российских войск по единому замыслу и плану, бойцы ЧВК Вагнера, участвовавшие в штурме городских кварталов, проявили мужество и самоотверженность.

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Елена Чернышова
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