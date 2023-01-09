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Кремль исключил прекращение борьбы с коррупцией после выхода из конвенции

Дмитрий Песков: борьба с коррупцией в России после денонсации конвенции СЕ продолжится
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Сергей Бобылев / Sputnik / Reuters)

Денонсация Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию, проект закона о которой ранее внес в Госдуму президент Владимир Путин, не влияет на борьбу с коррупцией в России, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Это никоим образом не подрывает наш законодательный потенциал — я имею в виду внутренний законодательный потенциал — по борьбе с коррупцией. У нас весьма и весьма жесткое законодательство. Вы знаете, что работает система. Естественно, нельзя сказать, что искоренить ее удалось, — этого нет нигде в мире. Но это не кампанейщина, а последовательная многолетняя деятельность, которая будет продолжаться», — заверил Песков.

Отвечая на вопрос, может ли решение о денонсации конвенции затруднить выдачу подозреваемых и обвиняемых, он признал, что определенные сложности возникнуть могут. По словам представителя Кремля, взаимодействие по этому вопросу с дружественными странами продолжается. «А что касается прежнего взаимодействия с недружественными странами, то уже в настоящее время этого взаимодействия нет. И пока не предвидится. Что никоим образом не скажется», — сказал Песков.

В пояснительной записке к проекту закона о денонсации конвенции этот шаг объясняется решением комитета министров Совета Европы прекратить членство России в Группе государств против коррупции (ГРЕКО). При этом, согласно решению ГРЕКО, Москва должна продолжать выполнять обязанности, которые вытекают из этого соглашения, хотя права голоса в группе лишилась. Такие условия Россия считает неприемлемыми, поэтому Путин предложил денонсировать конвенцию и прекратить участие России в ГРЕКО.

Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию была подписана в Страсбурге 27 января 1999 года. Москва ратифицировала документ в 2006 году. Подписавшие конвенцию государства на национальном уровне должны принимать меры для запрета подкупа публичных должностных лиц, в том числе иностранных, членов национальных и международных публичных собраний, компаний частного сектора и т.д. Меры по борьбе с этими преступлениями предусматривают, в частности, уголовную ответственность в национальных уголовных кодексах.

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Дмитрий Песков Владимир Путин коррупция Конвенция Совета Европы конвенция борьба с коррупцией
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