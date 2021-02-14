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«Не лагерь для отдыха, мало приятного»: как жили арестанты в Сахарово

РБК поговорил с участниками акции 31 января, которые отбывали арест в спецприемнике в Сахарово. Они рассказали об условиях содержания, отношении полицейских и о том, как на них повлиял арест

Максим, был арестован на девять суток

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«В ОВД Ярославский находились около двух суток. В суде давали всем поочередно от семи до десяти суток. Около шести часов заняло в общей сложности (заселение в спецприемник). Разместили сначала в подвальном помещении, похожем на камеру, на второй день уже перевели в камеру. Там было десять человек. Постельное белье было, если его так назвать можно, это одноразовая марля. Все подразумевает антисанитарию, это не лагерь для отдыха, мало чего в этом приятного. Развлечения были, самостоятельно сделали карты, домино, шахматы, читали книги».

По словам Максима, на подобные акции он пока выходить не планирует, так как на себе «почувствовал все это». По его словам, он, возможно, будет поддерживать их «какими-то другими способами».

Юрий, 18 лет, студент, был арестован на девять суток

По словам матери Юрия Ирины, которая встречала его после ареста, молодого человека задержали во время акции на улице Матросская Тишина, неподалеку от изолятора, в котором содержался Алексей Навальный. Сначала Юрия отвезли в ОВД Братеево, после этого телефон у него забрали. На следующий день выяснилось, что его увезли в ОВД по району Зябликово.

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«В ОВД адвоката не пустили, план «Крепость» (особый режим, который вводят для защиты отдела полиции от нападения. — РБК). Суд у меня был 2 февраля в полдень, сюда (в Сахарово. — РБК) меня привезли в шесть, но завели где-то уже к часам 11, мы пять часов сидели в автозаке. В автозаке нас было шестеро, причем мест сидячих только четыре. Еду не давали, в туалет выйти тоже не позволяли. В Сахарово нас завели в какую-то комнату, по одному вызывали, описывали все ценные вещи. Обыскивали очень досконально, искали запрещенные вещи. Если они были, то отнимали. Внутри нам выдали матрац, одеяло, подушку, тарелки и ложки. Камера у нас была на десять человек. На второй день нам дали телефон — позвонить близким».

Юрий добавил, что планирует и дальше участвовать в протестных акциях.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Янис, 35 лет, был арестован на девять суток

Янис рассказал, что на протестную акцию он не собирался. Он рассказал, что хотел зайти на станцию метро «Комсомольская», однако она была закрыта. Не удалось ему попасть и на станцию «Сокольники». Там, по его словам, к нему подошли правоохранители, «похлопали по плечу» и предложили пройти с ними.

«В Сахарово были не готовы. С пятого дня (после задержания. — РБК) тут что-то началось, когда они стали выдавать какие-то принадлежности, туалетную бумагу. До этого нам ни звонить, ничего не давали. Арестованные постоянно барабанили в двери, просили позвонить. Я объявил голодовку... Все охранники в принципе знали (о голодовке). Я просил в санчасть меня отводить, чтобы контролировали мое здоровье, дня четыре не водили, потом стали каждый день водить».

По словам Яниса, на новые протестные акции он вряд ли пойдет, так как это создаст сложности для его семьи, а у него двое детей.

Павел, 31 год, был арестован на девять суток

Павла задержали неподалеку от «Матросской Тишины». Туда он пришел, по его словам, чтобы посмотреть на митинг. После задержания его, а также еще 24 человека увезли для оформления протоколов в ОВД Московский. Там ночью его выводили на допрос. По словам Павла, правоохранители спрашивали его об участии в акции, а также о том, готов ли он стать свидетелем по делу. Он говорит, что отказался.

«Мы сюда (в Сахарово. — РБК) приехали где-то в 23 часа, в камеру я попал в начале пятого утра. За это время выйти в туалет не давали. Полицейские, которые нас сопровождали, на удивление по-людски себя вели, но это какое-то исключение из правил скорее. Они давали выходить покурить, давали воды. Было некоторое недопонимание, потому что нам сказали утилизировать еду, которая у нас была с собой, а в итоге это было необязательно, мы могли ее взять с собой в камеру. Я бы вообще назвал это не спецприемником, а тюрьмой камерного типа. Выводят погулять на полчаса в день, а все остальное время — в камере, где еду дают через окошко. Была у меня жалоба, что мои таблетки потеряли. После того как приехала женщина из ОНК, она обошла все камеры, дали воды, тапочек и всякого такого. На второй или третий день. А так, пока она не приехала, пили воду из крана».

На вопрос об участии в других протестных акциях Павел ответил, что после ареста не собирается на них выходить. Вынесенное ему наказание он назвал «полностью неадекватным» и добавил, что «сидеть в таком месте больше не хочет».

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Иван, 31 год, был арестован на девять суток

Иван говорит, что целенаправленно участвовал в протестной акции 31 января. Его задержали на Стромынке. После этого повезли в ОВД Южное Медведково, где, по его словам, 17 человек распихали по четырем камерам. Воду дали где-то часов через 20, курить в первые сутки, как рассказал Иван, тоже не давали. Решение об аресте выносил Бабушкинский районный суд.

«Выехали мы часов в девять, заселились в камеру на следующий день, в пять часов. До этого только в «Газели» удалось поспать, там нас было 15 человек, стоячие места были. До этого нам в отделении дали один паек сухой за все время пребывания. На следующий день нам волонтеры передали воду и булочки, до этого никакой воды, кроме как из-под крана, не было. С водой здесь везде до появления правозащитников проблемы были. Первые три-четыре дня не удавалось позвонить, у них, видимо, один телефон на этаж был. Потом появилась правозащитники, и у них уже три телефона на этаж было».

Иван добавил, что планирует и дальше участвовать в акциях протеста.

Во многих российских городах прошла серия несогласованных акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Протесты 31 января, по данным «ОВД-Инфо», закончились рекордными задержаниями — 5658 человек по всей России. В столице был задержан 1871 человек, в Петербурге — 1315.

Отвечая на вопрос об условиях содержания задержанных (в том числе в спецприемнике в Сахарово), пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что соответствующие органы принимают все необходимые меры, чтобы решить ситуацию. «Задержанных больше, чем могут обработать изоляторы и чем можно оформить в сжатые сроки. К сожалению, возникают такие последствия. Но говорить нужно не о последствиях, а о том, что это люди, которые приняли участие в незаконных акциях», — заявил Песков.

В свою очередь, в ГУ МВД по Москве заявили, что фотографии из переполненного спецприемника в Сахарово «не являются объективным отражением ситуации». Эти фотографии были сделаны «доставленными в центр временного содержания после судебных заседаний и ожидающими оформления» людьми. Позже задержанных, как отметили в МВД, разместили «в полном соответствии с нормативными актами».

Фото:msuprotes / Telegram Фото:sssmirnov / Twitter Фото:msuprotes / Telegram Фото:msuprotes / Telegram Фото:vk_moscow / VK Фото:sssmirnov / Twitter Фото:msuprotes / Telegram Фото:msuprotes / Telegram
Фото: msuprotes / Telegram

Авторы
Майя Бобенко, Максим Ярыгин
спецприемник акции протеста Алексей Навальный ФСИН МВД
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