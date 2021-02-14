В России впервые за всю пандемию прошла разрешенная протестная акция

Митинг против «задержаний и репрессий» на акциях в поддержку Алексея Навального стал первой за всю пандемию разрешенной акцией протеста. Число участников превысило заявленные 200 человек, правозащитники сообщили о задержаниях

Фото: Алексей Насыров / Reuters

В Казани в воскресенье, 14 февраля, прошел митинг «против задержаний и репрессий и изменения выборного законодательства в Госдуму». Власти города согласовали его проведение.

Акция прошла на площади Тысячелетия напротив Казанского кремля, она началась в 12:00. Митинг согласовали на 200 человек — как поясняли организаторы, это максимальная численность для публичных мероприятий на открытом воздухе во время пандемии COVID-19.

По данным СМИ, число участников превысило заявленное: по оценкам «Коммерсанта», на площадь Тысячелетия пришли более 1 тыс. человек, «Дождь» пишет о нескольких сотнях. В какой-то момент полиция перестала пускать людей на площадь, сотням протестующих пришлось остаться за ограждениями.

Один из организаторов, руководитель регионального отделения партии «Яблоко» Руслан Зинатуллин, сообщил «Интерфаксу», что митинг прошел без задержаний. Однако по данным правозащитной организации «ОВД-Инфо», по окончании акции были задержаны девять человек. Официальной информации о числе участников или задержанных пока нет. РБК направил запрос в пресс-службу МВД Татарстана.

Организаторами акции протеста, помимо Зинатуллина, стали Марсель Шамсутдинов из «ПАРНАС» и представитель «Левого фронта» Владимир Колодцев. На сайте регионального отделения партии «Яблоко» говорится, что «поводом для митинга стали жесткие действия силовиков при разгоне несогласованных акций в поддержку Алексея Навального, которые в Казани, как и в других городах России, состоялись 23 и 31 января».