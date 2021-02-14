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Дело Навального ,  
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В России впервые за всю пандемию прошла разрешенная протестная акция

Митинг против «задержаний и репрессий» на акциях в поддержку Алексея Навального стал первой за всю пандемию разрешенной акцией протеста. Число участников превысило заявленные 200 человек, правозащитники сообщили о задержаниях
Фото: Алексей Насыров / Reuters
Фото: Алексей Насыров / Reuters

В Казани в воскресенье, 14 февраля, прошел митинг «против задержаний и репрессий и изменения выборного законодательства в Госдуму». Власти города согласовали его проведение.

Акция прошла на площади Тысячелетия напротив Казанского кремля, она началась в 12:00. Митинг согласовали на 200 человек — как поясняли организаторы, это максимальная численность для публичных мероприятий на открытом воздухе во время пандемии COVID-19.

По данным СМИ, число участников превысило заявленное: по оценкам «Коммерсанта», на площадь Тысячелетия пришли более 1 тыс. человек, «Дождь» пишет о нескольких сотнях. В какой-то момент полиция перестала пускать людей на площадь, сотням протестующих пришлось остаться за ограждениями.

Один из организаторов, руководитель регионального отделения партии «Яблоко» Руслан Зинатуллин, сообщил «Интерфаксу», что митинг прошел без задержаний. Однако по данным правозащитной организации «ОВД-Инфо», по окончании акции были задержаны девять человек. Официальной информации о числе участников или задержанных пока нет. РБК направил запрос в пресс-службу МВД Татарстана.

Организаторами акции протеста, помимо Зинатуллина, стали Марсель Шамсутдинов из «ПАРНАС» и представитель «Левого фронта» Владимир Колодцев. На сайте регионального отделения партии «Яблоко» говорится, что «поводом для митинга стали жесткие действия силовиков при разгоне несогласованных акций в поддержку Алексея Навального, которые в Казани, как и в других городах России, состоялись 23 и 31 января».

Это первая протестная акция со времен начала пандемии, которую согласовали власти в России, рассказали РБК опрошенные правозащитники. «Боюсь, ошибиться, но предположу, что [последней согласованной акцией] было 10 августа 2019 года в Москве», — сообщил РБК адвокат «ОВД-Инфо» Дмитрий Захватов. 10 августа 2019 года проходил митинг в поддержку независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму.

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Несогласованные акции протеста начались после задержания оппозиционера Алексея Навального в аэропорту Шереметьево 17 января, его ареста и решения суда о замене для него условного срока на реальный. Организаторы объявили, что не будут подавать заявки на митинги, поскольку уверены, что власти их не согласуют.

Акции прошли в Москве и многих других регионах России 23 и 31 января, а также 2 февраля, в день суда над Навальным. Всего на них были задержаны более 10 тыс. человек, возбуждено более 60 уголовных дел.

Уголовные дела после акций в поддержку Навального. Главное
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Фото:Андрей Любимов / РБК

Авторы
Владислав Гордеев, Евгения Лебедева, Наталия Анисимова
акция протеста Татарстан «Яблоко» пандемия коронавирус
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