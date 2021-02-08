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Дело Навального ,  
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В «Яблоке» заявили об отсутствии раскола в партии после статьи Явлинского

Председатель объединения заявил, что позиция Явлинского совпадает с программой партии. Ранее статью основателя «Яблока» раскритиковали несколько молодежных отделений партии и бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман
Николай Рыбаков
Николай Рыбаков (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

Председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков заявил РБК, что согласен с позицией Григория Явлинского, назвавшего политическим направлением Алексея Навального «популизм и национализм».

«В статье Явлинского еще раз сказано об основных принципах «Яблока». О той России, которую мы хотим построить, — без вождизма, без ненависти, без популизма и национализма. Это и есть программа партии», — сказал Рыбаков.

Председатель «Яблока» также заявил, что раскола в партии по поводу отношения к опубликованной 6 февраля статье нет. «Есть около 100 человек из 30 тыс. членов «Яблока», которые не согласны с позицией Явлинского», — заявил он. При этом Рыбаков назвал «глупостью» предположение, что основатель «Яблока» транслировал тезисы Кремля, когда говорил о том, что новые уличные акции приведут лишь к росту числа задержанных и заключенных и не помогут оказать «общественное давление на власть».

Ройзман исключил выдвижение от «Яблока» после слов Явлинского о Навальном
Политика
Евгений Ройзман

Рыбаков также рассказал, что «никак» не относится к критике бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, который после статьи Явлинского заявил о невозможности в дальнейшем выдвигаться от партии «Яблоко». «Бывают люди, которые очень стремительно меняют свои планы», — сказал председатель партии.

Явлинский в своей колонке заявил, что Навальный и его сторонники «сознательно выступают за преступное использование несовершеннолетних в политических целях». «Оптимистичные расчеты в лагере противников режима строятся на том, что при определенной массовости и упорстве протестов власть отступит. В реальности же ситуация совсем другая. Для путинской системы поведенческие ориентиры — это Ельцин в 1993-м и Дэн Сяопин в 1989-м с танками на площади Тяньаньмэнь в Пекине», — считает он.

При этом основатель «Яблока» выступил за всестороннее международное расследование отравления Навального.

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Позицию Явлинского не поддержали молодежные отделения «Яблока» в Санкт-Петербурге и Новосибирске. В заявлении, которое опубликовано в соцсетях, указывается, что «подобные публикации уничтожают любые намеки на коалиции».

Авторы
Евгения Кузнецова, Артем Филипенок
Григорий Явлинский Алексей Навальный Евгений Ройзман «Яблоко»
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