В «Яблоке» заявили об отсутствии раскола в партии после статьи Явлинского

Председатель объединения заявил, что позиция Явлинского совпадает с программой партии. Ранее статью основателя «Яблока» раскритиковали несколько молодежных отделений партии и бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман

Николай Рыбаков (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

Председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков заявил РБК, что согласен с позицией Григория Явлинского, назвавшего политическим направлением Алексея Навального «популизм и национализм».

«В статье Явлинского еще раз сказано об основных принципах «Яблока». О той России, которую мы хотим построить, — без вождизма, без ненависти, без популизма и национализма. Это и есть программа партии», — сказал Рыбаков.

Председатель «Яблока» также заявил, что раскола в партии по поводу отношения к опубликованной 6 февраля статье нет. «Есть около 100 человек из 30 тыс. членов «Яблока», которые не согласны с позицией Явлинского», — заявил он. При этом Рыбаков назвал «глупостью» предположение, что основатель «Яблока» транслировал тезисы Кремля, когда говорил о том, что новые уличные акции приведут лишь к росту числа задержанных и заключенных и не помогут оказать «общественное давление на власть».

Рыбаков также рассказал, что «никак» не относится к критике бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, который после статьи Явлинского заявил о невозможности в дальнейшем выдвигаться от партии «Яблоко». «Бывают люди, которые очень стремительно меняют свои планы», — сказал председатель партии.