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Курс доллара на 23 января USD ЦБ: 61,83 (-0,02)

Курс евро на 23 января EUR ЦБ: 68,52 (-0,1)

Человек погиб и пятеро пострадали при стрельбе в Сиэтле

Аналитики сообщили о предпочтениях россиян при выборе ресторана

«Союзмультфильм» получил права на показ «золотой коллекции» на платном ТВ

Блумберг потратил на рекламу $250 млн в рамках предвыборной кампании

Объявивший о подготовке «марша на Крым» назвал дату начала акции

Генсек ООН назвал четырех угрожающих миру «всадников Апокалипсиса»

На Дальнем Востоке эвакуировали более 60 детсадов из-за сообщений о бомбе

В Китае число заболевших новым коронавирусом превысило 570 человек

«МЮ» проиграл «Бернли» и позволил «Тоттенхэму» догнать себя в таблице АПЛ

ПСЖ крупно обыграл «Реймс» и встретится с «Лионом» в финале Кубка лиги

Российские хоккеисты разгромили США в финале юниорской Олимпиады

В Калифорнии четыре человека погибли при крушении самолета

Парламент Великобритании утвердил законопроект о Brexit

Временным главой Росздравнадзора стал Дмитрий Пархоменко