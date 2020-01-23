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Лента новостей
Курс доллара на 23 января
USD ЦБ: 61,83
(-0,02)
Quote, 22 янв, 13:13
Курс евро на 23 января
EUR ЦБ: 68,52
(-0,1)
Quote, 22 янв, 13:13
Человек погиб и пятеро пострадали при стрельбе в Сиэтле
Общество, 06:02
Аналитики сообщили о предпочтениях россиян при выборе ресторана
Pro, 06:01
«Союзмультфильм» получил права на показ «золотой коллекции» на платном ТВ
Технологии и медиа, 06:00
www.adv.rbc.ru
Блумберг потратил на рекламу $250 млн в рамках предвыборной кампании
Политика, 05:59
Объявивший о подготовке «марша на Крым» назвал дату начала акции
Политика, 05:27
Генсек ООН назвал четырех угрожающих миру «всадников Апокалипсиса»
Политика, 04:59
На Дальнем Востоке эвакуировали более 60 детсадов из-за сообщений о бомбе
Общество, 04:56
В Китае число заболевших новым коронавирусом превысило 570 человек
Общество, 04:39
«МЮ» проиграл «Бернли» и позволил «Тоттенхэму» догнать себя в таблице АПЛ
Спорт, 04:17
ПСЖ крупно обыграл «Реймс» и встретится с «Лионом» в финале Кубка лиги
Спорт, 04:09
Российские хоккеисты разгромили США в финале юниорской Олимпиады
Спорт, 03:56
В Калифорнии четыре человека погибли при крушении самолета
Общество, 03:22
Парламент Великобритании утвердил законопроект о Brexit
Политика, 03:17
Временным главой Росздравнадзора стал Дмитрий Пархоменко
Политика, 02:42
www.adv.rbc.ru
Политика
,
23 янв, 05:59
Сделано для агрегаторов
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Блумберг потратил на рекламу $250 млн в рамках предвыборной кампании
Майкл Блумберг
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