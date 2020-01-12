Блумберг заявил о готовности потратить $1 млрд для победы над Трампом

Если бизнесмен не станет кандидатом в президенты от демократов, то в случае необходимости он поможет другим соратникам по партии

Майкл Блумберг (Фото: John Bazemore / AP)

Экс-мэр Нью-Йорка бизнесмен Майкл Блумберг в ходе встречи со своими сторонниками в Техасе заявил, что готов потратить $1 млрд на президентскую кампанию. По его словам, даже если он сам не будет выдвинут на пост главы государства от Демократической партии, деньги будут потрачены на оказание помощи другим оппонентам Дональда Трампа — Берни Сандерсу или Элизабет Уоррен, сообщает The New York Times.

«Все будет зависеть от того, понадобится ли другим кандидатам моя помощь. Если у них все будет хорошо, денег потребуется меньше», — объяснил бизнесмен.

Блумберг согласился с тем, что для него «$1 млрд является очень большой суммой». При этом он отметил, что только в прошлом году потратил на благотворительность $2,8 млрд.

NYT указывает, что Блумберг уже потратил $200 млн на политическую рекламу и нескольких сотен человек, которые будут организовывать мероприятия в поддержку кандидата. Для сравнения: Барак Обама в 2012 году израсходовал такую сумму за всю предвыборную кампанию, указывает газета.