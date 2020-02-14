Блумберг и Трамп обменялись колкостями в Twitter

Президент заявил, что у его потенциального соперника на выборах нет политических навыков и он не сможет участвовать в дебатах. Миллиардер и бывший мэр Нью-Йорка в ответ сказал, что знакомые смеются за спиной главы государства

Майк Блумберг (Фото: Eduardo Munoz / Reuters)

Президент США Дональд Трамп назвал миллиардера Майка Блумберга неудачником, у которого есть деньги, но нет политических навыков. С такой критикой в адрес своего возможного конкурента на ноябрьских выборах глава государства выступил в Twitter.

«Он напоминает мне мини-версию Джеба Буша, но у Джеба больше политических навыков и он относился к темнокожему сообществу гораздо лучше», — написал Трамп.

Президент-республиканец также репостнул фотожабу, которую разместил его помощник Дэн Скавино. На ней Трамп перерезает красную ленточку перед Блумбергом, который изображен очень низким.

Президент также охарактеризовал Блумберга как «5,4-футовую (163 см) массу безжизненной энергии», которая не хочет участвовать в дебатах с профессиональными политиками. По его мнению, Блумберг ненавидит сенатора Берни Сандерса (который тоже собирается участвовать в выборах от Демократической партии) и, если потратит достаточно средств, то может обойти его.