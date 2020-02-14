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Политика ,  
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Блумберг и Трамп обменялись колкостями в Twitter

Президент заявил, что у его потенциального соперника на выборах нет политических навыков и он не сможет участвовать в дебатах. Миллиардер и бывший мэр Нью-Йорка в ответ сказал, что знакомые смеются за спиной главы государства
Майк Блумберг (Фото: Eduardo Munoz / Reuters)

Президент США Дональд Трамп назвал миллиардера Майка Блумберга неудачником, у которого есть деньги, но нет политических навыков. С такой критикой в адрес своего возможного конкурента на ноябрьских выборах глава государства выступил в Twitter.

«Он напоминает мне мини-версию Джеба Буша, но у Джеба больше политических навыков и он относился к темнокожему сообществу гораздо лучше», — написал Трамп.

Президент-республиканец также репостнул фотожабу, которую разместил его помощник Дэн Скавино. На ней Трамп перерезает красную ленточку перед Блумбергом, который изображен очень низким.

Президент также охарактеризовал Блумберга как «5,4-футовую (163 см) массу безжизненной энергии», которая не хочет участвовать в дебатах с профессиональными политиками. По его мнению, Блумберг ненавидит сенатора Берни Сандерса (который тоже собирается участвовать в выборах от Демократической партии) и, если потратит достаточно средств, то может обойти его.

Блумберг в ответ сказал Трампу, что у них много общих знакомых в Нью-Йорке. «За твоей спиной они смеются и называют тебя сумасшедшим карнавальным шутом. Они знают, что ты унаследовал состояние и просадил его из-за глупых сделок и некомпетентности», — написал он.

После этого, Блумберг отправил Трампу гифку с героем Курта Рассела из фильма «Гладиатор» и фразой: «Ваше время чествовать себя скоро закончится».

13 февраля телеканал CNBC сообщил, что Блумберг оплатил рекламную кампанию в свою поддержку в соцсетях. Один из инфлюенсеров с 2 млн подписчиков в Instagram разместил кадр из видео с Сандерсом, в котором тот просил сторонников финансово помочь его кампании, и подписью: «Я снова прошу вас сделать меня крутым».

Представитель Блумберга подтвердила CNBC, что в своей кампании он используют мемы. По ее словам, таким образом сторонники Блумберга рассчитывают и охватить людей, и конкурировать с «мощной цифровой операцией» Трампа.

Согласно данным RealClearPolitics, учитывающего данные нескольких опросов, наибольшей поддержкой среди демократов пользуется Сандерс (23,6%), следом идет бывший вице-президент Джо Байден (19,2%), а замыкает первую тройку Блумберг (14,2%). За свою политическую карьеру Блумберг принимал участие в предвыборных кампаниях как представитель обеих ведущих партий страны — Республиканской и Демократической.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Дональд Трамп
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