Мэр наукограда вместо губернатора-тяжеловеса

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов ушел в отставку. Он был одним из последних политических долгожителей среди глав регионов. Врио губернатора назначен мэр Обнинска Владислав Шапша

Президент Владимир Путин принял в четверг отставку губернатора Калужской области Анатолия Артамонова, занимавшего этот пост с 2000 года. Врио губернатора стал 47-летний мэр Обнинска и уроженец этого города Владислав Шапша.

Артамонов оставался одним из немногих глав регионов — политических долгожителей. Дольше него, с 1993 года, свой пост занимает только губернатор Белгородской области Евгений Савченко. В тройке лидеров по этому показателю также глава Ульяновской области Сергей Морозов, возглавивший регион в 2004 году. Полномочия Артамонова истекали в сентябре нынешнего года, он дорабатывал свой пятый срок.

О том, что Артамонов не пойдет на новый срок, источники РБК сообщали еще в июле 2019 года. Губернатор Калужской области на хорошем счету в администрации президента, но его почти 20-летнее пребывание во главе региона сказывается на отношении людей — ощущается психологическая усталость граждан, пояснял близкий к Кремлю собеседник. Это понимает и сам Артамонов, подчеркивал он.

После отставки с поста губернатора Артамонов станет членом Совета Федерации и возглавит в верхней палате парламента комитет по бюджету, рассказывали источники РБК в декабре. Сам Артамонов в четверг сказал ТАСС, что согласится стать сенатором, если ему поступит такое предложение. Шапша, в свою очередь, подтвердил агентству, что намерен это сделать.