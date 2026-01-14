 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Защита экс-мэра Сочи попросила не изымать винную карту и каталог часов

Алексей Копайгородский
Алексей Копайгородский (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Защита бывшего мэра Алексея Копайгородского и его жены Янины просит суд не изымать вино и коллекцию часов в рамках рассмотрения антикоррупционного иска, поданного Генеральной прокуратурой. Об этом РБК сообщила их адвокат Елизавета Меткина.

«Попытка распространить иск на широкий круг третьих лиц и на предметы вроде часов и коллекции вин выходит за пределы субъектного и объектного состава № 230-ФЗ: закон перечисляет конкретные категории имущества (недвижимость, транспорт, доли/ценные бумаги, цифровые активы), но не предусматривает «винную карту» и «каталог часов» как предмет антикоррупционного иска; в этой части защита просит прекратить производство», — отметила она, добавив, что вопросы происхождения таких предметов разрешаются в уголовном процессе при наличии правовых оснований, вплоть до их конфискации по ст. 104.1 УК (конфискация имущества).

По словам Меткиной, в заявлении об обращении имущества в доход государства отсутствуют сведения о проведении процедуры контроля расходов, о реализации прав проверяемого лица и об уведомлении о результатах, поэтому доказательственная база «не может служить основанием для удовлетворения требований».

Супруга Копайгородского представила доказательства декларации доходов и уплаты налогов как ИП, а также дополнительно подтвердила займы и банковское кредитование, совокупные законные источники приобретений превышают расходы, рассказала адвокат. Также ее подзащитные заключили брачный договор, который закрепляет раздельный режим доходов жены от предпринимательской и корпоративной деятельности, и этот документ действующий и не оспоренный, уточнила она. «Это не «прием маскировки», а предусмотренный законом инструмент, который действует до тех пор, пока не отменен в установленном порядке», — заключила Меткина.

Суд отказал жене экс-мэра Сочи в передаче дела об активах в Москву
Политика
Янина Копайгородская
Иск против Копайгородского и связанных с ним лиц о взыскании имущества на сумму 1,6 млрд руб подан в Хостинский районный суд Сочи. В список активов входят 77 объектов недвижимости в Краснодарском крае, Ленобласти, Санкт-Петербурге и Москве, включая элитное жилье около Эрмитажа, а также пять автомобилей Mercedes, денежные средства, предметы роскоши, наручные часы люксовых брендов и ювелирные изделия.

Официальные доходы Койпагородского за десять лет госслужбы составили около 16,3 млн руб., часть имущества была оформлена на родственников и доверенных лиц, а во время обысков найдены более 62 млн руб. наличными, $40 тыс. и €2,1 тыс., коллекции элитного алкоголя и часов (в том числе экземпляры марок Breguet за 10 млн руб. и Patek Philippe Geneve за 14 млн руб.), ювелирные изделия более чем на 50 млн руб., писали «Известия» со ссылкой на иск Генпрокуратуры.

Материал дополняется

