«Обозреватель» узнал о подозрении, врученном Арахамии
Руководителю фракции украинской партии «Слуга народа» Давиду Арахамии вручили подозрение, сообщает «Обозреватель» со ссылкой на источники.
Ранее пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) сообщила, что руководитель одной из депутатских фракций Верховной рады подозревается в подкупе депутатов из других фракций за голосование «за» или «против» конкретных законопроектов.
Часть собеседников «Обозревателя» утверждают, что подозревают лидера «Слуги народа», часть — что речь идет о главе партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко.
Материал дополняется
