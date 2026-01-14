«Обозреватель» узнал о подозрении, врученном Арахамии

Руководителю фракции украинской партии «Слуга народа» Давиду Арахамии вручили подозрение, сообщает «Обозреватель» со ссылкой на источники.

Ранее пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) сообщила, что руководитель одной из депутатских фракций Верховной рады подозревается в подкупе депутатов из других фракций за голосование «за» или «против» конкретных законопроектов.

Часть собеседников «Обозревателя» утверждают, что подозревают лидера «Слуги народа», часть — что речь идет о главе партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко.

