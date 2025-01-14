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Военная операция на Украине ,  
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Блинкен и Остин заявили о дилемме России из-за Украины

Сюжет
Военная операция на Украине
Главы Госдепа и Пентагона считают, что перед Россией стоит дилемма: «понести большие потери ради минимальной выгоды» или договориться с Украиной о завершении конфликта. Они призывают Трампа не отказываться от помощи Киеву
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Несмотря на удары по украинским объектам и продвижение российских сил в Донбассе, Украина остается «сильной и непокорной страной со свободной и суверенной демократией и экономикой, нацеленной на Запад», а для России растут «дилеммы», заявили шеф Пентагона Ллойд Остин и госсекретарь США Энтони Блинкен в статье для The New York Times.

По их мнению, президент России Владимир Путин «все чаще сталкивается с болезненной дилеммой»: либо понести большие потери ради минимальных выгод, либо договориться с Украиной о прекращении конфликта.

Военная операция на Украине. Онлайн
Политика

Остин и Блинкен отметили, что военная и экономическая помощь Запада Украине, а также санкционное давление на российскую экономику дают Киеву и следующей администрации США (20 января пройдет инаугурация избранного президента Дональда Трампа) «рычаги воздействия» для прекращения конфликта и «установления прочного мира».

Такой сценарий Блинкен и Остин называют «миром через силу», а сокращение помощи и «принуждение к преждевременному прекращению огня» — «миром через капитуляцию», который в конечном итоге не будет миром для Украины, США и Европы. Они подчеркивают, что в таком случае Вашингтону придется потратить больше ресурсов на защиту безопасности.

«Проведение политики мира с помощью силы жизненно важно для выживания Украины и безопасности Америки. Соединенные Штаты, их союзники и партнеры должны продолжать поддерживать Украину и укреплять ее позиции на переговорах», — заключили Остин и Блинкен.

Москва критикует помощь Киеву и заявляет, что это не меняет исход конфликта, но лишь затягивает его.

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Политика
Фото:Nikoletta Stoyanova / Getty Images

Возвращающийся в Белый дом Трамп неоднократно критиковал политику нынешней администрации Джо Байдена в отношении Украины, в том числе расходы на помощь Киеву. Он обещал как можно скорее завершить конфликт после инаугурации.

Один из планов, предложенных командой Трампа, подразумевает, что Киеву пригрозят сокращением помощи при отказе от переговоров, а Москве — увеличением помощи Украине при отказе от диалога. В начале января The Wall Street Journal (WSJ) писала, что советники Трампа предложили заморозить конфликт по линии фронта, создать демилитаризованную зону и отложить вопрос вступления Украины в НАТО на 20 лет в обмен на продолжение поставок оружия Киеву.

И Москва, и Киев выступают против заморозки конфликта. Среди условий России для прекращения огня и начала переговоров: вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, признание этих территорий и Крыма в составе России, отказ Украины от членства в НАТО и снятие санкций.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Ллойд Остин Энтони Блинкен Владимир Путин Россия Военная операция на Украине США Дональд Трамп
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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