Додик оценил в миллиарды евро потери Европы из-за конфликта на Украине
Президент Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорад Додик заявил, что Европа потеряла миллиарды евро, проигрывая Путину на Украине. Об этом он сказал в интервью «Радио и телевидение Республики Сербской», сообщает «РИА Новости».
«Какая Европа? Она потеряла многие миллиарды на войне на Украине и проигрывает в ней. А кто побеждает? Путин. Потому что с самого начала он был прав. Потому что еще в 2007 году он сказал: «Не делайте так, вы ничего не получите», — сказал президент БиГ.
Лидер боснийских сербов также отметил, что Путин защищает Россию и что Европа на конфликте на Украине не остановилась бы.
«Почему тогда у них виноват Путин, в чем? В том, что он защищает Россию? Неужели бы они на этом остановились? По опыту моей 20-летней работы: если не позволите, чтобы вам причинили зло, тогда у вас что-то получилось. А если позволите — вы принимаете, что вам причиняют зло», — сказал Додик.
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