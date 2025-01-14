Лавров увидел желание Байдена «нагадить» и «подложить свинью» Трампу

Лавров завил, что демократы не могут «досидеть откуда-то взявшиеся эти три месяца между выборами и инаугурацией» спокойно и не «нагадить» приходящей администрации. По словам главы МИДа, жители США хотят другой политики

Джо Байден (Фото: Elizabeth Frantz / Reuters)

Администрация президента Джо Байдена стремится испортить начальные условия для работы команды следующего американского лидера Дональда Трампа, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году.

«У демократов есть такие манеры в американской политике — напоследок нагадить следующей администрации <...> И сейчас хотят одновременно подложить свинью, говоря по-русски, и сербам, и администрации Трампа», — сказал Лавров.

Министр считает, что подобным образом поступил экс-президент Барак Обама, когда за три недели до передачи полномочий Трампу «выгнал 120 российских сотрудников дипломатических учреждений».

«Когда тебя уже не избрали, и твоя команда, которая видит Америку такой, какая не была поддержана большинством американцев, ну чисто этически, не только из политической, но и из человеческой порядочности ну досиди откуда-то взявшиеся эти три месяца между выборами и инаугурацией. Сиди и понимай, что народ хочет другой политики. Нет, мы обязательно хлопнем дверью, чтобы никому мало не показалось», — посетовал Лавров.

Так министр прокомментировал требование США к Сербии сократить долю российских «Газпрома» и «Газпром нефти» в компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS) до нуля. Вашингтон пояснил, что только так Белград сможет избежать рисков для стратегического сотрудничества двух стран.

«Россия купила долю в NIS за очень небольшую сумму и теперь выводит из Сербии больше денег, чем может потратить на Украине. Мы хотели бы, чтобы этот поток ресурсов прекратился, был приостановлен, и мы пообещали сербскому правительству, что будем работать над тем, чтобы не было перебоев в поставках нефти в Сербию», — рассказал координатор США по санкциям Джеймс О'Брайен.

Он отметил, что подобное требование насчет российских компаний выдвигалось прежде к другим странам: Нидерландам, Швейцарии, Турции.