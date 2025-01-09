Пашинян предложил Азербайджану отказаться от взаимных претензий

Премьер Армении перечислил десять идей по урегулированию ситуации с Азербайджаном. Среди них завершение демаркации границы, совместные расследования нарушений и подписание мирного соглашения

Никол Пашинян (Фото: Роман Наумов / URA.RU / Global Look Press)

Премьер Армении Никол Пашинян на странице в Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена) описал предложения для установления долгосрочной стабильности и мира в регионе. В том числе он предложил Азербайджану отказаться от взаимных претензий.

«Отказываться от требований, предъявляемых друг к другу, в том числе, но не только, в международных судебных инстанциях», — говорится в сообщении.

Всего Пашинян выдвинул десять предложений для установления прочного мира и стабильности в регионе. В качестве других мер он предложил обоюдно не использовать эскалационную риторику, продолжить демаркации, подписать готовый на 90% мирный договор, взаимно осуществлять контроль над вооружениями, создать совместный механизм для расследования нарушений режима прекращения огня, распустить Минскую группу ОБСЕ по решению карабахского конфликта.

Пашинян выразил уверенность, что азербайджанская сторона, используя словосочетание «Западный Азербайджан», имеет в виду Армению, чем ставит под сомнение территориальную целостность республики. Он потребовал не использовать этот термин и его аналоги, а также не поднимать этот вопрос при обсуждении прав беженцев.

Прошлой осенью Пашинян сообщил о готовности заключить мирный договор «уже сейчас», поскольку уже «достаточно согласованного контента».

Азербайджанский президент Ильхам Алиев, в свою очередь, сказал о том, что договор будет подписан при согласовании всех пунктов. Летом он оценивал готовность документа в 80–90%. По его словам, Еревану пришлось отказаться от своих оговорок и от всей терминологии по Нагорному Карабаху, что «открыло путь к нормализации».