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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Пашинян предложил Азербайджану отказаться от взаимных претензий

Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана
Премьер Армении перечислил десять идей по урегулированию ситуации с Азербайджаном. Среди них завершение демаркации границы, совместные расследования нарушений и подписание мирного соглашения
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Никол Пашинян (Фото: Роман Наумов / URA.RU / Global Look Press)

Премьер Армении Никол Пашинян на странице в Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена) описал предложения для установления долгосрочной стабильности и мира в регионе. В том числе он предложил Азербайджану отказаться от взаимных претензий.

«Отказываться от требований, предъявляемых друг к другу, в том числе, но не только, в международных судебных инстанциях», — говорится в сообщении.

Всего Пашинян выдвинул десять предложений для установления прочного мира и стабильности в регионе. В качестве других мер он предложил обоюдно не использовать эскалационную риторику, продолжить демаркации, подписать готовый на 90% мирный договор, взаимно осуществлять контроль над вооружениями, создать совместный механизм для расследования нарушений режима прекращения огня, распустить Минскую группу ОБСЕ по решению карабахского конфликта.

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Пашинян выразил уверенность, что азербайджанская сторона, используя словосочетание «Западный Азербайджан», имеет в виду Армению, чем ставит под сомнение территориальную целостность республики. Он потребовал не использовать этот термин и его аналоги, а также не поднимать этот вопрос при обсуждении прав беженцев.

Прошлой осенью Пашинян сообщил о готовности заключить мирный договор «уже сейчас», поскольку уже «достаточно согласованного контента».

Азербайджанский президент Ильхам Алиев, в свою очередь, сказал о том, что договор будет подписан при согласовании всех пунктов. Летом он оценивал готовность документа в 80–90%. По его словам, Еревану пришлось отказаться от своих оговорок и от всей терминологии по Нагорному Карабаху, что «открыло путь к нормализации».

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Никол Пашинян Армения Азербайджан Ильхам Алиев
Никол Пашинян фото

Никол Пашинян

политик, премьер-министр Армении
1 июня 1975 года
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