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Политика ,  
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Армения подпишет с США соглашение о стратегическом партнерстве

Арарат Мирзоян
Арарат Мирзоян (Фото: Brendan Smialowski / AP / ТАСС)

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян во вторник, 14 января, подпишет с госсекретарем США Энтони Блинкеном соглашение о стратегическом партнерстве между государствами, сообщила пресс-секретарь армянского МИДа Ани Бадалян.

Об этом также говорится в телеграм-канале дипломатического ведомства.

Церемония подписания намечена на 22:00 по ереванскому времени (21:00 мск). Трансляция будет проходить на платформах МИД Армении и канале на YouTube Госдепартамента США.

Пашинян сообщил о готовности к стратегическому партнерству с США
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Никол Пашинян

4 июля армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Армения готова поднять уровень отношений с США до стратегического партнерства.

Принципы сотрудничества в рамках него означают (по примеру партнерства Украины с США) разделение основных принципов и убеждений, связанных с развитием демократии, поддержкой суверенитета, территориальной целостности, нерушимости границ и др. Такое партнерство предполагает получение помощи от США в военных и экономических реформах, но не означает прямого вмешательства американской армии в возможный конфликт.

Армения ускорила сближение со странами Запада в 2023 году, после того как Пашинян обвинил Россию и Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в бездействии во время нагорнокарабахского конфликта, в результате которого вся территория самопровозглашенной республики перешла под контроль Азербайджана.

Россия неоднократно заявляла, что по международному праву Нагорный Карабах всегда был частью Азербайджана, в связи с чем силовое вмешательство в конфликт ОДКБ было исключено.

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