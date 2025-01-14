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Война санкций ,  
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В США предложили перевести на спецсчет европейские активы России до мира

CNN: США предложили Европе перевести активы России на спецсчет до мирной сделки
Сюжет
Война санкций
Уходящая администрация Байдена готовит «последнюю отчаянную попытку» конфисковать российские активы, сообщили источники CNN. Путин предупреждал, что любые попытки изъять активы не останутся безнаказанными
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Администрация президента США Джо Байдена предложила европейским странам перевести заблокированные активы российского Центробанка на специальный счет, вывести средства с которого получится только в рамках мирного соглашения. Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленные источники в американской администрации.

Такой механизм, пояснил собеседник телеканала, пошлет Москве сигнал: «Если вы хотите вернуть свои деньги, вам придется прийти и поговорить».

Чиновники администрации Джо Байдена детально обсуждали эту идею с командой будущего президента Дональда Трампа, и в основном приближенные республиканца поддерживают такую инициативу, поскольку это решение может дать России еще один стимул для переговоров, рассказал источник.

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В то же время страны Европы настроены скептично, опасаясь, что подобное решение станет прямой конфискацией и будет являться нарушением международного права.

Президент России Владимир Путин говорил, что любые попытки Запада изъять российские активы будут считаться воровством и не останутся безнаказанными. По его словам, западные страны, «украв российские активы», сделают еще один шаг к разрушению системы, которую создали сами и которая многие десятилетия обеспечивала их процветание, «позволяла потреблять больше, чем они зарабатывают, через долги и обязательства привлекать деньги со всего мира».

Летом лидеры стран G7 договорились предоставить Украине кредит на $50 млрд, который будет погашен за счет доходов от замороженных российских активов. В октябре ЕС объявил о предоставлении кредита Киеву до €35 млрд за счет прибыли от активов, он рассчитан на 45 лет. Президент США Джо Байден также решил дать Украине кредит, который будет погашаться за счет доходов от российских активов. Как писала Financial Times, речь идет о сумме до $20 млрд.

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российские активы США Евросоюз санкции США
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