США призвали Израиль к «хирургически точным» действиям против ХАМАС

В США заявили о снижении интенсивности операции Израиля в секторе Газа

ЦАХАЛ начинает вывод пяти бригад из сектора Газа. Часть резервистов вернется к гражданской жизни, чтобы поддержать экономику. В США считают, что следующие недели покажут готовность Израиль к «хирургически точным» действиям

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В США считают, что решение Израиля вывести часть войск из сектора Газа говорит о постепенном снижении интенсивности операции в анклаве, сообщил CNN высокопоставленный американский чиновник.

По его словам, США оказывают давление на израильскую сторону с тем, чтобы она перешла к «более хирургически точной фазе» боевых действий против ХАМАС.

Как считает собеседник, действия Израиля отражают успех сил ЦАХАЛ по ликвидации боевиков в северной части сектора Газа. Однако чиновник отметил, что бои на севере еще продолжаются, а на юге у Израиля, скорее всего, нет существенных продвижений.

В США считают, что следующие несколько недель станут решающими, они покажут, готов ли премьер Биньямин Нетаньяху «перейти к менее интенсивному этапу преследования ХАМАС в секторе Газа».

1 января The Times of Israel написала, что ЦАХАЛ планирует вывести из сектора Газа пять бригад: три, которые обычно занимаются подготовкой военнослужащих, и две бригады резервистов. Представитель армии Израиля Даниэль Хагари заявил, что мера направлена на «обеспечение планирования и подготовки к продолжению 2024 года, поскольку ЦАХАЛ должен планировать заранее, понимая, что потребуется [решать] дополнительные задачи и продолжать военные действия». По словам Хагари, часть резервистов вернутся к гражданской жизни, чтобы поддержать экономику страны.

24 декабря Нетаньяху объявил о расширении боевых действий в секторе Газа. По его словам, это «единственный способ вернуть наших похищенных» заложников, которых 7 октября боевики увезли в сектор Газа и удерживают на территории региона. Израильский премеьер выразил уверенность, что война с ХАМАС продлится еще несколько месяцев.